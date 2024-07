In den letzten Wochen, ja sogar Monaten war der Regenschirm ein treuer Begleiter: «Seit Jahresbeginn grau und nass» lautet das ernüchternde Verdikt zur ersten Jahreshälfte. Zu Wochenbeginn lacht nun aber die Juli-Sonne auf die Menschen in der Schweiz herab – und morgen wird es sogar so richtig heiss. SRF-Meteorologin Sina Lenggenhager sagt, ob der Sommer gekommen ist, um zu bleiben.

Sina Lenggenhager Meteorologin, SRF-Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sina Lenggenhager gehört seit dem Sommer 2019 zum Meteo-Team. Nach dem Studium in Basel und Bern hat sie 2018 ein Doktorat in Klimawissenschaften abgeschlossen.

Ist der Sommer jetzt so richtig da?

Das kommt darauf an, wie man «Sommer» definiert. Wer Sonne und Sommerwärme sucht, kommt vor allem am Dienstag und Donnerstag auf seine Kosten. Bereits heute wurde es vielerorts sommerlich warm mit 25 Grad oder mehr, morgen wird es mit rund 30 Grad nochmals deutlich wärmer. Dazu ist es meist sonnig und die Schauerneigung bleibt klein. Perfektes Badewetter. Am Mittwoch und Donnerstag bleibt es warm, vor allem am Mittwoch ziehen aber einige Schauer auf.

Wo wird es am heissesten?

Die Unterschiede sind relativ klein. Im Flachland wird morgen wahrscheinlich verbreitet die Hitzemarke von 30 Grad erreicht. Lokal sind sogar bis 32 Grad möglich, zum Beispiel im Rhonetal oder in der Nordwestschweiz. Ob es an einigen Stationen für den bisher wärmsten Tag des Jahres reicht, ist noch unklar. Im Juni gab es bereits einmal ähnlich hohe Temperaturen.

Legende: So sieht Sommer aus: Zur Illustration müssen wir uns mit einem Griff ins Archiv behelfen. Eine Hitzewelle wie im letzten Sommer ist derzeit aber noch nicht in Sicht. Keystone/Gian Ehrenzeller (Archiv)

Wie nachhaltig ist der Sommereinbruch?

Die Temperaturen bleiben bis und mit Donnerstag im sommerlichen Bereich. Ab Freitag wird es vorübergehend etwas kühler, bereits am Sonntag gibt es aber wieder rund 25 Grad. Allerdings nimmt die Regenneigung zu. Besonders am Freitag bringt eine Kaltfront verbreitet Regengüsse und Gewitter, zum Teil können diese auch wieder kräftig ausfallen. Auch am Samstag hat es noch viele Wolken und einige Schauer, bevor auf Sonntag das Hochdruckwetter zurückkommt.

Können die Unwettergebiete in der Südschweiz mit einer Entspannung rechnen?

Vorübergehend, bis am Donnerstag bleibt das Regenrisiko auch auf der Alpensüdseite klein, auch wenn vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen sind. Ganz gebannt ist die Gefahr aber noch nicht. Vor allem am Freitag kann es wieder kräftigere Regengüsse oder Gewitter geben, wo genau diese durchziehen ist aber noch unklar.