Ausnahmezustand in Bundesbern: Die Zölle von 39 Prozent konnten nicht mehr abgewendet werden. Auch die kurzfristig angesetzte Reise nach Washington brachte keinen Erfolg. Am Morgen ist der Bundesratsjet mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Flugplatz Bern-Belp gelandet. Bisher hat der Bundesrat nur schriftlich reagiert, auf dem Kurznachrichtendienst X:

Der Bundesrat werde eine ausserordentliche Sitzung abhalten. In Bundesbern ist zu hören, dass es am Nachmittag eine Medienkonferenz geben wird. Aus den Parteien gibt es derweil die ersten Reaktionen, wie es nach dem Zollhammer weitergehen soll.

Legende: Nach dem Verhandlungsmarathon in Washington geht's für Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin im Bundeshaus weiter: Die Landesregierung tritt in corpore zusammen. Keystone/Peter Schneider

SVP will Unternehmen entlasten: SVP-Präsident Marcel Dettling rät dem Bundesrat «dringend», mit den USA weiterzuverhandeln. «Im Inland soll er aber nachher vor allem daran arbeiten, wie Unternehmen entlastet und wie die Energiekosten endlich gesenkt werden können.» Diese innerstaatlichen Themen könnten unabhängig von Verhandlungen mit den USA vorangetrieben werden, so Dettling.

Legende: Unternehmen in der Schweiz entlasten – und den Draht nach Washington so gut es geht erhalten: SVP-Präsident Dettling fordert rasches Handeln der Politik. Keystone/Anthony Anex

Mitte erwägt Gegenmassnahmen: Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy spricht von einem harten Schlag für die Schweizer Wirtschaft. «Wir müssen nun selbstbewusst auftreten, ruhig und bedacht handeln. Zum einen muss man über Gegenmassnahmen reden, zum anderen aber auch über eine Stabilisierung der Exportindustrie, konkret auch durch Kurzarbeit.» Als Gegenmassnahmen bringt Bregy Zölle auf amerikanische Produkte ins Spiel – insbesondere bei Gütern, die die Schweiz in ausreichendem Mass selber produziere oder aus dem Ausland importieren könne.

Legende: Weitere Pisten sind für Bregy eine Klage vor der Welthandelsorganisation WTO – und auch bei der Regulierung von amerikanischen Techkonzernen müsse sich die Schweiz nicht «wegducken». Keystone/Anthony Anex

FDP will Freihandel forcieren: Ebenfalls reagiert hat FDP-Fraktionschef Damien Cottier. Seiner Ansicht nach soll der Bundesrat nun auf Freihandel mit anderen Staaten setzen. «Es ist jetzt wichtig, dass wir in der Schweiz Massnahmen vornehmen. Wir müssen mit anderen Partnern verhandeln.» Der Bundesrat müsse noch proaktiver neue Handelsabkommen auf den Weg bringen, so der Neuenburger Nationalrat. Zudem müssten die Firmen im Inland nun entlastet werden.

Legende: Einig sind sich SP-Co-Präsident Wermuth (links) und FDP-Fraktionschef Cottier in einem Punkt: Die USA sind unter Trump kein verlässlicher Partner mehr. Daraus ziehen sie allerdings unterschiedliche Lehren. Keystone/Anthony Anex

SP für stärkere Anlehnung an EU: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth spricht von einer «öffentlichen Erniedrigung des Bundesrates, wie wir sie noch selten erlebt haben». Die Strategie der «Andienung und Anbiederung an das amerikanische Regime» sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Deshalb fordert die Linke, dass es nun mit dem Vertragspaket mit der EU vorwärts geht. «Es braucht nun verstärkte Kooperation mit verlässlichen Partnern in Europa», schliesst Wermuth.