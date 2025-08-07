Ausnahmezustand in Bundesbern: Die Zölle von 39 Prozent konnten nicht mehr abgewendet werden. Auch die kurzfristig angesetzte Reise nach Washington brachte keinen Erfolg. Am Morgen ist der Bundesratsjet mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Flugplatz Bern-Belp gelandet. Bisher hat der Bundesrat nur schriftlich reagiert, auf dem Kurznachrichtendienst X:
Der Bundesrat werde eine ausserordentliche Sitzung abhalten. In Bundesbern ist zu hören, dass es am Nachmittag eine Medienkonferenz geben wird. Aus den Parteien gibt es derweil die ersten Reaktionen, wie es nach dem Zollhammer weitergehen soll.
SVP will Unternehmen entlasten: SVP-Präsident Marcel Dettling rät dem Bundesrat «dringend», mit den USA weiterzuverhandeln. «Im Inland soll er aber nachher vor allem daran arbeiten, wie Unternehmen entlastet und wie die Energiekosten endlich gesenkt werden können.» Diese innerstaatlichen Themen könnten unabhängig von Verhandlungen mit den USA vorangetrieben werden, so Dettling.
Mitte erwägt Gegenmassnahmen: Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy spricht von einem harten Schlag für die Schweizer Wirtschaft. «Wir müssen nun selbstbewusst auftreten, ruhig und bedacht handeln. Zum einen muss man über Gegenmassnahmen reden, zum anderen aber auch über eine Stabilisierung der Exportindustrie, konkret auch durch Kurzarbeit.» Als Gegenmassnahmen bringt Bregy Zölle auf amerikanische Produkte ins Spiel – insbesondere bei Gütern, die die Schweiz in ausreichendem Mass selber produziere oder aus dem Ausland importieren könne.
FDP will Freihandel forcieren: Ebenfalls reagiert hat FDP-Fraktionschef Damien Cottier. Seiner Ansicht nach soll der Bundesrat nun auf Freihandel mit anderen Staaten setzen. «Es ist jetzt wichtig, dass wir in der Schweiz Massnahmen vornehmen. Wir müssen mit anderen Partnern verhandeln.» Der Bundesrat müsse noch proaktiver neue Handelsabkommen auf den Weg bringen, so der Neuenburger Nationalrat. Zudem müssten die Firmen im Inland nun entlastet werden.
SP für stärkere Anlehnung an EU: SP-Co-Präsident Cédric Wermuth spricht von einer «öffentlichen Erniedrigung des Bundesrates, wie wir sie noch selten erlebt haben». Die Strategie der «Andienung und Anbiederung an das amerikanische Regime» sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Deshalb fordert die Linke, dass es nun mit dem Vertragspaket mit der EU vorwärts geht. «Es braucht nun verstärkte Kooperation mit verlässlichen Partnern in Europa», schliesst Wermuth.
Holen Sie sich SRF News in Ihr Whatsapp
Die wichtigsten und spannendsten News jetzt bequem auf Whatsapp – einmal morgens (Montag bis Freitag), einmal abends (die ganze Woche): Abonnieren Sie hier den SRF-News-Kanal auf Ihrem Smartphone.