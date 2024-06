Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Bundesamt für Strassen (Astra) rechnet mit einer früheren Öffnung der San-Bernardino-Route als geplant.

Bereits am 5. Juli soll die Autobahn A13 wieder einspurig befahrbar sein.

Beim Autobahnanschluss Mesocco Süd hat sich ein 120 Meter langer Bodenriss gebildet.

Der Wiederaufbau des unterspülten Autobahnabschnitts zwischen Lostallo und Mesocco GR schreite sehr gut voran, teilt das Astra mit. Deshalb rechne man mit einer früheren Teilöffnung bereits am 5. Juli. Ursprünglich war geplant gewesen, den Abschnitt bis am 10. Juli fertigzustellen.

Aktuell werde das vom Hochwasser weggerissene Strassentrasse wieder aufgebaut. Ab kommender Woche wollen die Verantwortlichen bereits mit dem Belagseinbau beginnen.

Bodenriss als Hindernis

Der nun entdeckte 120 Meter lange Bodenriss beim Zubringer Mesocco Süd könnte den Bauarbeiten aber in die Quere kommen, wie das Astra weiter schreibt. Würde sich durch den Riss weiteres Erdmaterial ablösen, müssten Arbeiten aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden.

Legende: Kantonspolizei Graubünden

Der Erdriss wird aktuell von externen Fachleuten untersucht. Am Freitagnachmittag lagen hierzu keine Erkenntnisse vor, weder wie der Riss entstand, noch ob er sich auf die Autobahn ausweiten könnte, wie das Bündner Tiefbauamt mitteilt.

Längere Staus auf Ausweichrouten

Die Reparaturen an der San-Bernardino-Autobahn dürften in den Sommerferien zu noch längeren Staus als üblich Richtung Süden führen. Der Touring Club Schweiz (TCS) empfiehlt als Alternativen andere Pässe im Bündnerland, den Lötschberg oder den Grossen Sankt Bernhard. Auf der Simplon-Route werden allerdings wegen Murgängen Bauarbeiten notwendig.

Kein Transitverkehr auf Kantonsstrasse Box aufklappen Box zuklappen Der Transitverkehr darf bis zur Öffnung der A13 nicht über die Kantonsstrasse fahren, wie die Kantonspolizei Graubünden und das kantonale Tiefbauamt mitteilen. Es sei zentral, so viel Verkehr wie möglich aus dem Gebiet fernzuhalten, damit die Strasse für Baumaschinen, Lastwagen und die lokale Bevölkerung verfügbar ist. Erlaubt ist nun touristischer Verkehr auf der Kantonsstrasse: Wer eine Reservierung im Misox für eine Destination zwischen San Bernardino und Grono nachweist, kann sie befahren, wie das Tiefbauamt weiter schreibt. Bei den Räumungsarbeiten liegt der Fokus auf den zahlreichen Geschiebesammlern, die aktuell noch verstopft sind. Es sei eine «unverzichtbare Sicherheitsmassnahme» diese zu leeren, damit bei weiteren Starkniederschlägen das Wasser abfliessen kann.

Das Astra rechnet damit, dass die Sperrung der A13 insbesondere auf der A2 am Gotthard zu Mehrverkehr führen wird. Dort seien am Donnerstag 14 Prozent mehr Fahrzeuge gezählt worden als vor einem Jahr, teilt es weiter mit. Am Grossen Sankt Bernhard fiel das Verkehrsaufkommen 10 Prozent höher aus.

Doch auch nach der Teilöffnung nächste Woche wird die A13 nicht die gewohnte Kapazität aufweisen. Die Gründe sind die reduzierte Geschwindigkeit und die Verkehrsführung im Gegenverkehr.