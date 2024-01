Die Junge SVP Schweiz hat den Rücktritt ihres Präsidenten angekündigt.

David Trachsel legt nach vier Jahren sein Amt an der Hauptversammlung am 9. März nieder.

Mit ihm gehen fünf weitere Mitglieder der Parteileitung.

Die Partei blicke auf vier bewegte und erfolgreiche Jahre unter Trachsels Führung zurück, heisst es in einer Medienmitteilung. In dieser Zeit habe es die Junge SVP dank eines klaren Profils und starker Präsenz in den Medien zu einer bekannten Marke geschafft. Dem 29-Jährigen sei es auch gelungen, das Jahresbudget der Jungpartei zu vervielfachen.

Legende: David Trachsel – hier an einer Medienkonferenz vom 15. Oktober 2021 – will sich mehr der Familie und dem Beruf widmen. Keystone/PETER KLAUNZER

Trachsel lege das Amt als Präsident nieder, da er sich auf seinen Beruf und seine Familie fokussieren möchte, schreibt die Junge SVP. Auch die beiden Vize-Präsidenten Andreas Gerber und Sacha Turin, Generalsekretär Lukas Fritz Hüppin sowie Geschäftsleitungsmitglied Léa Milevaz und Kassier Léonard Martin treten nicht zur Wiederwahl an.