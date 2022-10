SRF News: Mit dem Zuger Heinz Tännler und der Nidwaldnerin Michèle Blöchliger wollen zwei Zentralschweizer in den Bundesrat. Wie muss man die beiden Kandidaturen einschätzen?

Zentralschweiz-Korrespondent Raphael Prinz: Diese Kandidaturen bringen eine gewisse Dynamik in den Wahlkampf. Beide sind erfahrene Politiker in ihren Regionen und bringen das Rüstzeug für dieses Amt mit. Dennoch sind sie natürlich Aussenseiter. In den vergangenen Jahren hat sich oft gezeigt, dass das Parlament Leute wählt, die bereits im National- oder Ständerat aktiv sind. Das sind Tännler und Blöchliger nicht.

Eine Bundesrätin oder ein Bundesrat aus der Zentralschweiz gab es schon lange nicht mehr, aus Nidwalden noch gar nie. Wieso ist das so?

Die Zentralschweiz war lange Zeit eine Hochburg der katholisch-konservativen Partei, der späteren CVP. Sie hatte lange zwei Bundesratssitze inne, dann hat sie einen verloren, was die Lage für die Zentralschweiz schwieriger gemacht hat. Zudem besteht die Region aus sechs zum Teil kleinen Kantonen. Es muss sehr viel stimmen, dass jemand das Anforderungsprofil erfüllt und im richtigen Moment kandidiert.

Wie könnte die Zentralschweiz von einer Bundesrätin oder einem Bundesrat aus der Region profitieren?

Man hätte einen direkten Draht in die Landesregierung. Ein Thema, das man immer wieder hört, ist, dass in der Zentralschweiz viele Kantone finanziell gut dastehen und im Finanzausgleich bei den Geberkantonen sind. Vor allem Zug, Nidwalden und Schwyz zahlen viel ein. Diese Sicht ist im Moment in der Landesregierung nicht vertreten. Das könnte die Zentralschweiz einbringen.

Das Gespräch führte Oceana Galmarini.