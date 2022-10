Albert Rösti bewirbt sich offiziell für den Bundesratssitz von Ueli Maurer.

Vor den Medien erklärte Rösti am Montag, dass der Druck in den letzten Tagen relativ gross geworden sei, er aber Zeit gebraucht habe für diese Entscheidung.

Er traue sich das Amt zu und stelle sich mit grossem Respekt vor der Aufgabe für eine Bundesratskandidatur zur Verfügung.

Der Druck, eine Antwort zu geben, sei in den vergangenen Tagen relativ gross geworden, sagte Rösti. «Wenn man vor der Entscheidung steht, soll man kandidieren oder nicht, dann braucht es Zeit», sagte Rösti vor den Medien. Er habe sich zuerst fragen müssen, ob er unter anderem das Bundesratsamt wolle, seine Familie dahinterstehe, die Kandidatur im Interesse der Partei sei und das Amt gegenüber seinen aktuellen Verpflichtungen auch verantwortbar sei. «Heute kann ich all diese Fragen mit einem Ja beantworten», so Rösti.

Mit grossem Respekt vor der Aufgabe stelle ich mich für eine Bundesratskandidatur gerne zur Verfügung.

Politik sei für ihn eine Leidenschaft, nicht bloss eine Beschäftigung. Er würde sich freuen, der Schweiz und der Bevölkerung dienen zu dürfen. «Mit grossem Respekt vor der Aufgabe, stelle ich mich für eine Bundesratskandidatur gerne zur Verfügung.» Grösste Herausforderungen sehe er in der Energiekrise, die Klärung der Beziehung mit der EU sowie der Stärkung der Armee. «Ich traue mir das zu und kandidiere deshalb als Bundesrat», sagt Rösti zum Schluss.

Bild 1 / 12 Legende: Kronfavorit: Albert Rösti Der Berner Nationalrat und frühere Präsident der SVP Schweiz will Bundesrat werden und hat seine Kandidatur vor den Medien bekannt gegeben. Der 55-Jährige ist promovierter Agronom und seit 2011 Nationalrat. Keystone / ENNIO LEANZA Bild 2 / 12 Legende: Favorit: Werner Salzmann Der Berner SVP-Ständerat will Bundesrat werden. Er hat seine Kandidatur auf Nau.ch bekannt gegeben. Er habe das Anforderungsprofil studiert und sei zum Schluss gekommen, dass er es erfülle. Der 59-jährige Steuerchefexperte der Steuerverwaltung des Kantons Bern ist seit 2019 Ständerat, zuvor war er während einer Legislatur Nationalrat. Keystone Bild 3 / 12 Legende: Überlegt sich eine Kandidatur: Esther Friedli Die St. Galler Nationalrätin Esther Friedli zählt zu den Favoritinnen für das Amt, liess eine Kandidatur aber bisher offen. «Es ist noch viel zu früh für ein Ja oder Nein», sagte die 45-jährige Politikberaterin und Gastronomin der «NZZ am Sonntag». Friedli ist seit 2019 im eidgenössischen Parlament und Partnerin von Toni Brunner. Keystone / PETER KLAUNZER Bild 4 / 12 Legende: Überlegt sich eine Kandidatur: Michèle Blöchliger Die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin hat Kontakt mit der Kantonalpartei aufgenommen, wie sie gegenüber dem Online-Portal Nau.ch sagte. Sie sei von verschiedenen Personen aus ihrem Umfeld darauf angesprochen worden, sich eine Kandidatur zu überlegen. «Wir sind im Gespräch und sind das am Anschauen,» sagte sie. Keystone/Archiv/URS FLUEELER Bild 5 / 12 Legende: Im Gespräch: Thomas Aeschi Der SVP-Fraktionspräsident vertritt den Kanton Zug seit 2011 im Nationalrat. Aeschi gehört zu den sogenannten Hardlinern und dürfte es deshalb eher schwer haben, gewählt zu werden. Aeschi kandidierte bereits 2015 für den Bundesrat, die vereinigte Bundesversammlung sprach sich damals aber für einen gemässigteren Kandidaten aus. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE Bild 6 / 12 Legende: Im Gespräch: Céline Amaudruz Die 43-jährige Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz galt bisher als mögliche Bundesratskandidatin. Es steht allerdings die Vermutung im Raum, dass sie eher Anspruch auf den Sitz des Waadtländers Guy Parmelin anmelden könnte. Laut SVP-Parteichef Marco Chiesa wird eine Maurer-Nachfolge «sicher» aus der Deutschschweiz kommen. Keystone Bild 7 / 12 Legende: Im Gespräch: Jean-Pierre Gallati In den Medien als möglicher Kandidat genannt wurde auch der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati. Der 56-jährige Rechtsanwalt war zwischen Dezember 2019 und März 2020 kurzzeitig Nationalrat. Danach übernahm er im Aargau den Regierungsratssitz von Franziska Roth. Zu einer möglichen Kandidatur hat er sich zunächst nicht geäussert. Keystone Bild 8 / 12 Legende: Im Gespräch: Thomas Matter Laut dem Zürcher Nationalrat und Banker laufen derzeit Gespräche mit der Kantonalpartei. Der 55-Jährige hat im Juni 2014 die Nachfolge von Christoph Blocher in der grossen Kammer angetreten. Keystone Bild 9 / 12 Legende: Verzicht: Natalie Rickli Die Zürcher Gesundheitsdirektorin hätte die erste von der Partei anerkannte SVP-Frau in der Landesregierung werden können. Doch Rickli verzichtet auf eine Kandidatur. Die Bevölkerung solle sich weiterhin auf ein hervorragendes Gesundheitswesen verlassen können, twitterte die Vorsteherin der Zürcher Gesundheitsdirektion. Keystone / Ennio Leanza Bild 10 / 12 Legende: Verzicht: Toni Brunner Die SVP würde ihn gerne als Bundesrat sehen. Seit Toni Brunner Ende 2018 seine politische Laufbahn beendet hat, ist es eher still geworden um den langjährigen SVP-Präsidenten (2008-2016). Die Toggenburger Frohnatur hat gegenüber der «NZZ am Sonntag» eine Kandidatur definitiv ausgeschlossen. Keystone / STEFFEN SCHMIDT Bild 11 / 12 Legende: Verzicht: Gregor Rutz Der erfahrene Zürcher Nationalrat und frühere Generalsekretär der SVP ist öffentlich weniger präsent als hinter den Kulissen. Gregor Rutz politisiert klar auf Parteilinie. Mittlerweile hat er seinen Verzicht auf eine Kandidatur bekannt gegeben. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE Bild 12 / 12 Legende: Verzicht: Magdalena Martullo-Blocher Die Unternehmerin und Nationalrätin (Kanton Graubünden) ist keine Frau der leisen Töne und könnte ihren Vater im Bundesrat beerben. Allerdings: Magdalena Martullo-Blocher hat bereits mitgeteilt, dass sie sich als Nachfolgerin nicht zur Verfügung stellen werde. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE

Rösti ist der zweite Kandidat, der offiziell Nachfolger von Ueli Maurer werden will. Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann hat sein Interesse Ende vergangener Woche bekannt gegeben. Seinen Kontrahenten bezeichnete Rösti als «hoch qualifizierten Mitbewerber». Sie seien gute Kollegen und seit langem gemeinsam unterwegs, das sei «ein sportlicher Wettbewerb», sagte Rösti. Schlussendlich werde der Vorstand entscheiden, wen er ins Rennen schicken wolle.

Nomination basierend auf Röstis beruflicher Karriere

Die SVP Wahlkreisverbände Thun und Berner Oberland haben Rösti als Kandidaten für die Bundesratswahl zuhanden der Kantonalpartei nominiert, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Er bringe alle Voraussetzungen mit, um im Bundesrat «einen Beitrag an die Bewältigung der zukünftigen grossen Herausforderungen der Schweiz zu leisten», heisst es weiter. Sie würden Rösti als «integre, führungsstarke und politische zuverlässige Persönlichkeit» kennen.

Die Nomination basiere unter anderem auf der «fundierten Aus- und Weiterbildung» Röstis. Der 55-Jährige ist promovierter Agronom und Berater. Ausserdem habe er Erfahrung in Führungspositionen und er habe sich seit seiner Wahl in den Nationalrat vor elf Jahren breit gefächerte politische Erfahrung aneignen können. Rösti machte sich dort einen Namen als Energie- und Gesundheitspolitiker.