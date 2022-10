Die Diskussion um die Nachfolge des abtretenden SVP-Bundesrates Ueli Maurer läuft schon auf Hochtouren: In einem Interview mit dem «Sonntagsblick» stellt SVP-Präsident Marco Chiesa in Aussicht, dass dem Parlament mehr als eine Person vorgeschlagen werden soll. Es sei jedoch die Fraktion, die darüber in letzter Instanz entscheide, so Chiesa.



Sicher sei schon jetzt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten aus der Deutschschweiz kommen sollen.



Chiesa rechnet mit einer Kandidatur aus dem Kanton Zürich – und auch aus Bern hält Chiesa eine Kandidatur für möglich. Aus diesen beiden Kantonen kommen Natalie Rickli, Gregor Rutz und Albert Rösti, die alle eine Kandidatur nicht ausgeschlossen haben.