«Burkart ist in letzter Zeit ein paarmal von der Parteimeinung abgewichen, zum Beispiel beim Rahmenabkommen und beim CO2-Gesetz. Er äusserte sich gegen beide Vorlagen», sagt Philipp Burkhardt, Leiter der SRF-Bundeshausredaktion. Er sei eindeutig ein Vertreter des rechten Parteiflügels in der Partei. An der Pressekonferenz habe er sich allerdings so ausgedrückt, als würde er sich gegen die Mitte bewegen wollen.



In seiner bisherigen Tätigkeit als Nationalrat sei der designierte FDP-Präsident nicht speziell durch einen Schwerpunkt in seiner Politik aufgefallen, so Beobachter Burkhardt. Auf heikle Fragen habe er eher ausweichend geantwortet. Auf die Frage nach dem Verhältnis zu EU sagte er beispielsweise, es brauche eine «mehrheitsfähige Lösung». Klar Stellung bezogen hat Burkart jedoch bei seinem Mandat als Präsident des Nutzfahrzeugverbandes Astag; das werde er auch als FDP-Parteipräsident beibehalten.