Die Stadt Lugano hat am Mittwoch mit neun Monaten Verspätung die Wahl von Ignazio Cassis zum Bundespräsidenten gefeiert.

Unter Trommelwirbel wurde Cassis am Nachmittag auf der «Piazza Riforma» in Lugano von der Bevölkerung empfangen.

Cassis war am 8. Dezember 2021 mit 156 Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt worden. Die offizielle Feier musste aber wegen der Corona-Pandemie auf September verschoben worden.

Legende: Keystone/Massimo Piccoli

Nach einem musikalischen Empfang mit drei Alphornbläsern am Bahnhof Lugano wurde der Bundespräsident am Mittwoch auf der «Piazza Riforma» in Reden des Stadtpräsidenten Michele Foletti und des Tessiner Regierungspräsidenten Claudio Zali willkommen geheissen. Seit dem vergangenen Dezember habe das Tessin auf diesen Moment gewartet, sagte Zali.

Erinnerungen an Motta und Cotti

«Festeggiamo la pluralità di questo paese» – «Lasst uns die Vielfalt dieses Landes feiern», sagte Bundespräsident Cassis bei seiner anschliessenden Rede. Der Extrazug, der ihn ins Tessin gebracht habe, sei langsam gefahren und habe oft Halt gemacht. Seine Begleiter und er hätten die Kirche von Wassen und andere Sehenswürdigkeiten gesehen. Doch diese Langsamkeit sei eine Qualität, sagte Cassis.

Der Bundespräsident warf in seiner Rede auch einen Blick zurück und erinnerte an die Tessiner Bundesräte Giuseppe Motta und Flavio Cotti. Beide seien «Verfechter der Vielfalt» gewesen. Zum Abschluss der offiziellen Feierlichkeiten wird der Bundespräsident am Abend im «Centro Esposizioni» an einem Ehrenbankett mit geladenen Gästen teilnehmen.