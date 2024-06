Zwei Aargauerinnen haben ein Buch geschrieben, über das «Gute, das so nah liegt». Aber sind ihre Ideen realistisch?

Das Gute liegt so nah – finden zwei Aargauerinnen, die sich für nachhaltiges Reisen einsetzen. Lugano statt Rio de Janeiro, Seealpsee statt Fjord in Norwegen. Die Bilder seien vergleichbar, aber die Flugreise falle weg, sagen Maja Haus und Karin Rey von Closeby.

Nur: so einfach sei es nicht, sagt SRF-Wirtschaftsexperte Klaus Ammann. Solange der Flug weniger koste als der Zug, sei nachhaltiges Reisen für eine breite Bevölkerung nicht zugänglich. Trotzdem findet er den Ansatz der beiden Autorinnen lobenswert, weil sie das Thema Klima anders angehen würden.

«Close by» statt «far away» – Vorschläge der Aargauerinnen

1 / 5 Legende: Der Zuckerhut in Rio de Janeiro, Brasilien, ist ein 396 Meter hoher, steilwandiger Felsen in der Bucht bei Rio. Der Monte San Salvatore ist 912 Meter hoch und thront über Meer und steht bei Lugano im Tessin. zvg/closeby 2 / 5 Legende: Levadas heissen die künstlichen Wasserläufe, die in Portugal und auf Madeira gebaut wurden. Die Suonen sind historische Bewässerungskanäle im Wallis. zvg/closeby 3 / 5 Legende: Der Wasserfall La Fortuna ist ein Ausflugsziel in Costa Rica. Der Berglistüber Wasserfall ist ein imposantes Ausflugsziel im Glarnerland. zvg/closeby 4 / 5 Legende: Die Provence in Frankreich ist bekannt für ihre schönen Lavendelfelder. Aber die findet man allenfalls auch in Wiedslibach im Kanton Bern. zvg/closeby 5 / 5 Legende: Fjordküsten in Norwegen oder dann doch der Schweizer Seealpsee im Berggebiet Alpstein? Wasser und Berge – die Bilder scheinen fast identisch. zvg/closeby

Das Projekt der beiden Frauen heisst «closeby». Sie möchten ein Zeichen gegen immer rasantere Reisepläne setzen. «Nicht die Anzahl zurückgelegter Kilometer entscheidet über die Erinnerungen», sagen sie.

Gestartet hat alles mit einem Wettbewerb. Am internationalen Finale des Wettbewerbs haben die beiden mit den Bildern Platz zwei belegt. Das Preisgeld wurde in ihr Buch investiert. Es ist im Rotpunktverlag erschienen.

Der Schweizer Grand Canyon

Angefangen habe es mit dem allseits bekannten Creux du Van im Kanton Neuenburg, der immer wieder als Vergleich mit dem amerikanischen Grand Canyon herhalten muss. «Wenn dort noch die Sonne untergeht, hat das schon was», sagt Maja Haus, eine der beiden Autorinnen.

Die Frauen haben aber auch unbekanntere Vergleiche gefunden. Glarus statt Costa Rica, Wiedlisbach statt Provence. «Die Bildvergleiche versteht man auf Anhieb», sagt Karin Rey über den Reiseführer.

Legende: Der Creux du Van ist 1400 Meter lang und 200 Meter hoch und liegt im Kanton Neuenburg. Die «hufeisenförmigen Steilwände bieten einen der spektakulärsten Rundblicke der Schweiz», sagt Schweiz Tourismus. Keystone/Laurent Gilliéron

15 Wanderungen schlagen die Autorinnen vor. Die Routen können ausgedruckt oder aufs Smartphone geladen werden. Das Ziel ist immer ein Aussichtspunkt, der es ebenso gut in soziale Medien schaffen kann wie das grosse internationale Pendant.

Im Buch erfährt man, wie viel Tonnen CO₂ eingespart werden, wenn man die Schweizer Variante wählt. 149 Kilogramm CO₂ spart man, wenn man zum Lavendelfeld in Wiedlisbach aufbricht statt in die Provence. Damit könne man 54 Tage lang ein eineinhalb Zimmerwohnung heizen, sagen die Buchautorinnen.

Legende: Flugreisen seien weiterhin möglich, sagen die beiden Autorinnen. Sie möchten dazu anregen, dass man nicht fünfmal pro Jahr fliegt. Keystone/Christian Beutler

«Es ist kein Mahnfinger. Es geht darum, die atemberaubenden Aussichten hervorzuheben, ohne zu sagen: Du darfst das andere nicht tun», sagt Maja Haus. Das Ganze sei ein Denkanstoss, kein Spiegel.

Weiterhin international reisen? Klar!

Natürlich seien sie auch schon weit gereist und hätten auch CO₂ verbraucht: «Man soll sich weiterhin auf der Welt bewegen und mit anderen Kulturen auseinandersetzen. Es geht uns darum, dass man nicht für alle Ferien, fünfmal im Jahr, wegfliegt», ergänzt Karin Rey.

Legende: Ob man die Skyline von New York auch in der Nähe findet? Die beiden Buchautorinnen lassen es offen, ob es einen zweiten Reiseführer geben soll. Colourbox

Das Buch der beiden Aargauerinnen stelle klimafreundliches Reisen in einem positiven Licht dar und fokussiere nicht auf den Verzicht, sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Was fehle, sei die Stimmung auf den Bildern. Gerade Schweizerinnen und Schweizer würden das Grossräumige, das wenig Besiedelte im Ausland suchen. Wenn man ins Bernische statt nach Costa Rica reist, sei dieser Punkt nicht berücksichtigt, so Ammann.

Sobald man ein Auge für Aussichtspunkte entwickelt habe, bleibe der Blick dafür, sagen Maja Haus und Karin Rey. Sie würden weiterhin mit offenen Augen durch die Schweiz reisen. Bis die Bilder für das aktuelle Buch gefunden waren, brauchte es aber jeweils Geduld. Die Wasserfälle zum Beispiel hätten sie auf ihren Wanderungen in den Sommerferien kaum gefunden, weil es im trockenen Sommer kein Wasser hatte. Ein Traumbild zu jeder Zeit – das ist auch in der Schweiz nicht möglich.