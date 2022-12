Inhalt

Nationalrat gegen Initiative - «In Würde altern!»: Die 13. AHV-Rente erregt die Gemüter

Soll die AHV künftig 13 Mal im Jahr ausgezahlt werden? Bürgerliche und Linke gerieten sich ob der Frage in die Haare. Am Ende der hitzigen Debatte setzte sich die bürgerliche Mehrheit durch. Die Initiative wurde in der grossen Kammer mit 123 zu 67 Stimmen abgelehnt.