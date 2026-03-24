Im luzernischen Weggis kam es zu einem Steinschlag. Die Gemeinde sperrte Strassen und evakuierte ein Einfamilienhaus.

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In Weggis, im Gebiet Windlochboden/Roseweid rutschte am Montag ein Hang – Bäume und grössere Steine wurden mitgerissen. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit.

Als Sicherheitsmassnahmen wurden am Montagmittag die Tannenbergstrasse und ein Abschnitt der Zingelistrasse gesperrt.

Ausserdem evakuierte die Gemeinde ein Einfamilienhaus im Gebiet. Anwohnende seien informiert worden.

Die Situation werde laufend beobachtet, teilt die Gemeinde weiter mit. Alle zuständigen Stellen seien eingebunden: Geologen, Fachleute des Kantons und die Feuerwehr.

Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet grossräumig zu meiden und alle Sperrungen zu respektieren.

Weitere Informationen folgen.