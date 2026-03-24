- In Weggis, im Gebiet Windlochboden/Roseweid rutschte am Montag ein Hang – Bäume und grössere Steine wurden mitgerissen. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit.
- Als Sicherheitsmassnahmen wurden am Montagmittag die Tannenbergstrasse und ein Abschnitt der Zingelistrasse gesperrt.
- Ausserdem evakuierte die Gemeinde ein Einfamilienhaus im Gebiet. Anwohnende seien informiert worden.
Die Situation werde laufend beobachtet, teilt die Gemeinde weiter mit. Alle zuständigen Stellen seien eingebunden: Geologen, Fachleute des Kantons und die Feuerwehr.
Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet grossräumig zu meiden und alle Sperrungen zu respektieren.
Weitere Informationen folgen.