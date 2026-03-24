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Naturereignis Hangrutsch in Weggis – Haus evakuiert

Im luzernischen Weggis kam es zu einem Steinschlag. Die Gemeinde sperrte Strassen und evakuierte ein Einfamilienhaus.

24.03.2026, 09:13

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  • In Weggis, im Gebiet Windlochboden/Roseweid rutschte am Montag ein Hang – Bäume und grössere Steine wurden mitgerissen. Das teilt die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit.  
  • Als Sicherheitsmassnahmen wurden am Montagmittag die Tannenbergstrasse und ein Abschnitt der Zingelistrasse gesperrt.
  • Ausserdem evakuierte die Gemeinde ein Einfamilienhaus im Gebiet. Anwohnende seien informiert worden.

Die Situation werde laufend beobachtet, teilt die Gemeinde weiter mit. Alle zuständigen Stellen seien eingebunden: Geologen, Fachleute des Kantons und die Feuerwehr.

Die Bevölkerung wird gebeten, das Gebiet grossräumig zu meiden und alle Sperrungen zu respektieren.

Weitere Informationen folgen.

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