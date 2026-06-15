Nach der Ablehnung der Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» kommen bald weitere für die SVP wichtige Vorlagen an die Urne.

Die SVP hat zwar eine Niederlage mit ihrer Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» erlitten, weitere wichtige Abstimmungen für die Partei stehen aber bereits an: Einerseits die Grenzschutzinitiative, andererseits dürfte es zu einer Volksabstimmung über die neuen Verträge mit der EU kommen.

Die Grenzschutzinitiative hat die SVP bereits eingereicht. Sie verspricht den «Asylmissbrauch» zu stoppen und fordert systematische Grenzkontrollen.

Die Bevölkerung wünscht sich eine politische Lösung.

Die Migration beschäftige die Menschen seit tausenden von Jahren, sagt der Politologe Urs Bieri von GFS Bern: «Migrationsfragen sind immer sehr emotional.»

Das Thema sei mit dem Nein denn auch nicht verschwunden: «Es ist noch immer ein Top-3-Thema bei den Sorgenbarometern. Die Bevölkerung wünscht sich eine politische Lösung.»

Von Fremdenfeindlichkeit bis Dichtestress

Migration beschäftigt die Schweiz schon lange: von der Schwarzenbach-Initiative in den 70er-Jahren bis zur Massen­einwanderungs­initiative 2014. Der Diskurs habe sich aber verändert, so der Politologe. In den 70er-Jahren sei es eine Überfremdungsdebatte gewesen, gestern sei es eher um Dichtestress und Wachstumsschmerzen gegangen. «Das betrifft auch Leute, die nicht per se gegen fremde Menschen sind.»

Legende: Mit dem Nein zur 10-Millionen-Schweiz ist die Diskussion um Migration und Zuwanderung keineswegs vom Tisch. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Bei der Abstimmung über die Grenzschutzinitiative würden die Fronten wohl ähnlich verlaufen wie am Sonntag. «Es sei nicht auszuschliessen, dass das Resultat an der Urne ähnlich aussehen werde», so Bieri. «Die gleichen Konfliktlinien, die gleichen Themen, die gleichen Gedanken werden wohl den Abstimmungskampf prägen.»

Die Schweiz und die EU

Es wird wohl auch zu einer Volksabstimmung über die neuen bilateralen Verträge mit der EU kommen. Die SVP lehnt als einzige Bundesratspartei die neuen Verträge geschlossen ab.

Wichtige Abstimmungen für die SVP in der Vergangenheit Box aufklappen Box zuklappen Begrenzungsinitiative: Das Stimmvolk sagte 2020 mit 61.7 Prozent Nein zu dieser Vorlage. Das Volk sprach sich damit für die Beibehaltung der Personenfreizügigkeit mit der EU aus.

Das Stimmvolk sagte 2020 mit 61.7 Prozent Nein zu dieser Vorlage. Das Volk sprach sich damit für die Beibehaltung der Personenfreizügigkeit mit der EU aus. Masseneinwanderungsinitiative: 2014 hat das Volk dieser Vorlage mit 50.3 Prozent zugestimmt. Sie forderte die Zuwanderung von Ausländern durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu steuern.

2014 hat das Volk dieser Vorlage mit 50.3 Prozent zugestimmt. Sie forderte die Zuwanderung von Ausländern durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu steuern. EWR: 1992 stimmten 50.3 Prozent der Stimmbevölkerung gegen den Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR. Die SVP war die einzige Bundesratspartei, welche die Nein-Parole vertrat und den Beitritt bekämpft hatte.

Die Ablehnung der Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» bedeute nicht, dass diese neuen Verträge mit der EU freie Fahrt hätten, so Urs Bieri: «Ich denke, das Nein ist durchaus eine gewisse Entlastung für die Bilateralen III. Die Bevölkerung hat jetzt rund zwei Jahre im Vorfeld ein erstes Mal gezeigt, dass sie nicht bereit ist, wegen der Migration diese Beziehung zur EU radikal infrage zu stellen.»

Das Nein bedeutet keine freie Fahrt für die neuen Verträge mit der EU.

Ein Ja zur Initiative hätte die Beziehungen zu Brüssel infrage gestellt. Denn nach dem Schweizer Ja zur Massen­einwanderungs­initiative hatte die EU irritiert reagiert. So wurde die Schweiz anschliessend vorübergehend aus dem Forschungsprogramm «Horizon» ausgeschlossen.

Auch deswegen dürfte ein Teil der Bevölkerung ein Nein in die Urne gelegt haben – weil man die guten Beziehungen mit der EU nicht aufs Spiel setzen wollte.