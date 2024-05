Wer ist der Kindlifresser auf dem berühmten Brunnen in Bern?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wer kennt sie nicht, die Brunnenfigur auf dem Kornhausplatz in Bern, die ein nacktes Kind verschlingt? Der Kindlifresserbrunnen – oder «Chindlifrässerbrunne», wie er auf Berndeutsch heisst – gehört zu Bern wie der Bärengraben. Doch die wenigsten wissen, was es mit dieser Figur auf sich hat.

Legende: Der Kindlifresserbrunnen wurde um 1545 von dem Bildhauer Hans Gieng aus Freiburg geschaffen. Shutterstock/RossHelen

Nun: Deutungen gibt es eine Menge. Manche sehen in der mittelalterlichen Statue eine Figur aus der griechischen Mythologie, andere eine Fasnachtsfigur oder einen Kinderschreck. Seit dem 19. Jahrhundert kursiert auch eine antisemitische Auslegung: Der Kindlifresser als Jude, der Christenkinder verzehrt.

Mehr als ein Kinderschreck

Trotz der Vielfalt war auf der dazugehörigen Infotafel nur vom Kinderfresser als Kinderschreck die Rede. Doch das hat die Stadt Bern jetzt geändert. Eine neue Tafel erwähnt die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten, darunter auch die antisemitische Auslegung.

Damit ist die Stadt Bern in guter Gesellschaft – in den letzten Jahren wurden in der Schweiz mehrere Denkmäler mit einer Tafel versehen, die einen Kontext liefern.

Neuer Kontext für alte Denkmäler

1 / 5 Legende: David de Pury, Neuenburg Der Unternehmer und Bankier war ein Wohltäter der Stadt, machte sein Vermögen jedoch teilweise mit der Sklaverei. 2022 wurde eine entsprechende Erklärtafel angebracht. Keystone/Leandre Duggan 2 / 5 Legende: Wandbild Wylergut, Bern Das Wandbild im Schulhaus Wylergut enthält Darstellungen, die heute als koloniale Stereotypen erkannt werden. 2023 kam das Bild ins Historische Museum, wo es kontextualisiert wird. Keystone/Peter Klaunzer 3 / 5 Legende: Alfred Escher, Zürich Der Aufstieg des Eisenbahnpioniers wäre ohne Verwicklungen in den Sklavenhandel kaum möglich gewesen. Eine Studie, welche die Stadt Zürich in Auftrag gegeben hat, empfiehlt, die Hintergründe im Rahmen einer Kunstaktion zu klären. Keystone/Christian Beutler 4 / 5 Legende: Nazi-Denkmal, Chur Es ist das bisher einzige entdeckte nationalsozialistische Denkmal der Schweiz auf dem Friedhof Daleu. Eine Infotafel soll künftig darüber aufklären, ist aber umstritten. Keystone/Gian Ehrenzeller 5 / 5 Legende: Löwendenkmal, Luzern Der in Sandstein gemeisselte Löwe erinnert an die gefallenen Schweizer Gardisten, die beim Tuileriensturm 1792 während der Französischen Revolution umkamen. 2021 wurden neue Infotafeln angebracht – mehr Information, weniger Glorifizierung. Keystone/Urs Flüeler

Hintergrund ist unter anderem die Black-Lives-Matter-Bewegung, die 2020 auch die Diskussion um Denkmäler und andere Zeugen kolonialistischer und rassistischer Geschichte neu entflammte.

Antisemitismus hält sich hartnäckig

Ob der Kindlifresserbrunnen in Bern tatsächlich einen antisemitischen Hintergrund hat, ist ungewiss. Wichtig sei jedoch, dass diese Deutung nicht verschwiegen werde, erklärt René Bloch, Judaistik-Professor an der Universität Bern. «Der Vorwurf des jüdischen Kindermordes ist sehr alt, hält sich aber bis heute. Darum ist es wichtig, auf die antisemitische Deutung zu verweisen.»

Hinzu komme, dass im Zusammenhang mit dem Kindlifresserbrunnen auch die These von Saturn kursiere: Saturn ist ein Gott aus der römischen Mythologie, der angeblich seine Kinder auffrisst. «Wir wissen, dass Saturn ab und zu mit Juden in Verbindung gebracht wurde», sagt Bloch und nennt als Beispiel den Holzschnitt eines Nürnberger Künstlers aus dem Jahr 1492, der einen kinderfressenden Saturn mit einem jüdischen Abzeichen zeigt.

Legende: Die neue Beschriftung des Kindlifresserbrunnens soll zum Nachdenken über vorschnelle Urteile anregen. ZVG/Stadt Bern

Auch Franziska Burkhardt, Leiterin von Kultur Stadt Bern, findet es wichtig, dass die ganze Palette der Interpretationen aufgezeigt wird. «In unserer polarisierten Welt ist es wichtig, dass man die verschiedenen Ansichten offenlegt und diese diskutiert.»

Noch keine gehässigen Reaktionen

Die Stadt Bern hat schon länger über eine neue Beschriftung diskutiert. Dass es erst jetzt dazu gekommen ist, schreibt Burkhardt den langsamen Mühlen der Politik zu. «Man muss sich mit vielen verschiedenen Interessensgruppen absprechen.»

In unserer polarisierten Welt ist es wichtig, dass man die verschiedenen Ansichten offenlegt und diese diskutiert.»

Aber nun, da es so weit ist, zeigt sich Burkhardt zuversichtlich, dass der Austausch über die unterschiedlichen Deutungen konstruktiv wird. Denn: Bis jetzt habe sie auf die neue Beschriftung keine gehässigen Reaktionen erhalten.