Die Päpstliche Schweizergarde ist an der Seite des Papstes – und das seit mehreren Jahrhunderten, genauer seit 1506. Die Garde ist bewaffnet, hat den Auftrag, Papst und Residenz zu schützen und geniesst dafür zumindest in katholischen Weltgegenden grosses Ansehen.

Legende: So kennt man die Schweizer Garde in der Welt: an der Seite des Papstes, hier mit Papst Franziskus im August 2022. EPA/Maurizio Bramnatti