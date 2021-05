Das Matterhorn im Hintergrund und strahlender Sonnenschein im Gesicht. Roger Federer in einem opulenten Chalet. Am Telefon: Der zweifache Oscarpreisträger Robert De Niro, den er für eine Rolle in einem Film über die Schweiz gewinnen will – und eine Abfuhr erhält.

Federers Werbemaschinerie

Durchaus witzig und mit einer gewissen Portion Ironie gibt sich der neue Werbeclip für die Marketingkampagne von Schweiz Tourismus. Gezeigt wird er auf Youtube und in den sozialen Medien. Ziel der Vermarktungsorganisation ist es, «die Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber auch die Werte der Schweiz auf natürliche Art und Weise rüberzubringen», sagt Schweiz Tourismus Direktor Martin Nydegger.

Federers Vermögen wird auf gegen eine Milliarde Dollar geschätzt. Massgeblich dazu beigetragen haben die verschiedenen Sponsorenverträge. Werbung macht er unter anderen für italienische Teigwaren, eine deutsche Automarke, Sportbekleidung, einen Mobilfunkanbieter, Schokolade und Kaffeemaschinen. Die Gage von Schweiz Tourismus fliesst in seine Stiftung für benachteiligte Kinder in der Schweiz.

Co-Branding: Advantage für Federer

Ein Hingucker sei Federer, weil seine Person dank der Bekanntheit eine starke Marke sei, sagt die Marketingprofessorin Johanna Gollnhofer von der Universität St. Gallen. Aber mit der Werbekampagne für Schweiz Tourismus dehne der Tennisprofi seine Marke stark. «Im Kopf des Konsumenten führt das dazu, dass dieser nicht mehr wisse, ob er nun für Schokolade, für Kaffeemaschinen oder eben für die Schweiz stehe», sagt die Expertin.

Deshalb zahle sich bei dieser Art Co-Branding die Kampagne wohl besonders für die stärkere der beiden Marken aus. Auf die Frage, wie viel die Werbekampagne kostet, sagt Nydegger: «Über Entschädigungen haben wir Stillschweigen vereinbart. Aber ich kann sagen, es sind sehr moderate und anständige Preise.» Schliesslich finanziert der Bund das 112-Millionen-Franken-Budget von Schweiz Tourismus zu fast zwei Drittel.