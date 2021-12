Ein «Hinterherrennen»: User üben viel Kritik an Bundesrats-Plänen

04:00 Video Alain Berset: «Die Massnahmen treffen alle» Aus News-Clip vom 10.12.2021. abspielen

Der Bundesrat will die Schrauben im Kampf gegen Covid-19 anziehen: Bis 14. Dezember hat er neue Massnahmen in der Konsultation. Damit sollen unter anderem die drohenden Engpässe in den Spitälern eingedämmt werden. Ob mit einer 2G-Regelung oder einem Teillockdown ist indes noch offen.

Obwohl noch nicht definitiv beschlossen, geben die vorgeschlagenen Massnahmen in der SRF-Community viel zu reden – und zu kritisieren.

Viele Userinnen und User tadeln das zögerliche Handeln des Bundesrates, so auch Michel Koller: «In solchen Situationen wäre es wichtig, dass man nicht bloss reagiert, sondern agiert und vorausschauend plant. Mögliche Szenarien müssten frühzeitig erfasst und entsprechende Massnahmen bereits geplant werden, auch wenn man diese vielleicht gar nicht anordnen muss».

Diese Massnahmen hätte man bereits vor Wochen einführen müssen.

Die jetzigen Massnahmen sieht Koller als ein «Hinterherrennen», da die Schweiz «nichts wirklich in der Hinterhand» habe. Gleich sieht es auch SRF-Userin Gretchen Fink: «Diese Massnahmen hätte man bereits vor Wochen einführen müssen. Es kommt definitiv zu spät. Wüsste man aber auch, wenn man unsere Nachbarländer anschaut.»

Lösungen zu wirtschaftsfreundlich?

Anders sieht es SRF-Userin Cynthia Meier. Für sie ist klar, egal wie der Bundesrat reagiert, er werde immer kritisiert werden: «Hätte der Bundesrat früher härtere Massnahmen verordnen wollen, hätte er genauso viele Kritik geerntet, wie jetzt, weil ein Grossteil der Einwohner wären der Meinung gewesen, die Lage wäre ja gar nicht so schlimm.»

02:26 Video Aus dem Archiv: Bundesrat schickt schärfere Massnahmen in die Vernehmlassung Aus Tagesschau vom 10.12.2021. abspielen

Gleich sieht es auch SRF-User Gianni Romagnoli: «Es war und ist für den Bundesrat sicher nicht einfach, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen.» Trotzdem findet der SRF-User auch kritische Worte: «Einen Vorwurf muss ich dem Bundesrat aber machen: Er hat sich wiederholt unvorsichtigerweise auf Sachen für die Zukunft festgelegt, die sich als klarer Fehler herausgestellt haben». Als Beispiel wird etwa genannt, dass der Bundesrat noch im November nicht über 2G diskutieren wollte und dies jetzt als eine mögliche Option vorgeschlagen wird.

Die Politikerinnen und Politiker in Bern reagieren von mir aus gesehen zu zögerlich und kommen oft mit Lösungen, die besser für die Wirtschaft sind, aber weniger für die Gesundheit der Bevölkerung.

Alex Volkart stellt indes nicht den Zeitpunkt, sondern die Wirksamkeit der angekündigten Massnahmen infrage: «Die Politikerinnen und Politiker in Bern reagieren von mir aus gesehen zu zögerlich und kommen oft mit Lösungen, die besser für die Wirtschaft sind, aber weniger für die Gesundheit der Bevölkerung. Es braucht Lösungen, die die Pandemie wirksam bekämpfen. Anders gesagt: für gewisse Zeit mutigere und härtere und vor allem nachvollziehbare Massnahmen. Dies fehlte bisher von mir aus gesehen häufig.»

Studierende wollen keinen Fernunterricht

Ein Blick in die Sozialen Medien zeigt ähnliche Reaktionen. Gerade Studierende melden sich häufig zu Wort: Sie möchten nicht, dass der Präsenzunterricht wieder untersagt wird, so etwa Instagram-Userin melliiinna: «Ich will doch einfach nur normal mein Studium im Präsenzunterricht haben und nicht wieder ein Jahr online gehen müssen.»

Es ist wie ein gemischter Salat, von allem ein wenig.

Auch wird kritisiert, welche Personengruppe von den angekündigten Massnahmen betroffen ist. So bezeichnet es nici.b1997 auf Instagram als «Massnahmen, welche die junge Bevölkerung einschränken, um die Alten zu schützen.»

Welche Vorschläge umgesetzt werden, ist aktuell noch offen, bis die Konsultation endet. Für Instagram-User martinbezhi ist aber bereits jetzt klar: Die Massnahmen sind «wie ein gemischter Salat, von allem ein wenig.»