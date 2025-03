Sie liegen gegenwärtig voll im Trend: alkoholfreie Drinks. Immer mehr Bars und Restaurants haben neben alkoholfreien Bieren neuerdings etwa auch Gin ohne Alkohol oder Wein.

Ein junge Zürcherin hat sich dem voll verschrieben: Sabine Reber ist Winzerin aus Leidenschaft. Die gelernte Betriebswirtin und ehemalige Mercedes-Managerin produziert bereits Weisswein und Rosé, dieses Jahr will sie zusätzlich guten alkoholfreien Rotwein herstellen. Dass ihr das gelingt, davon ist die Zürcherin überzeugt.

Legende: Sabine Reber glaubt daran, noch dieses Jahr guten alkoholfreien Rotwein herstellen zu können. SRF/Fanny Kerstein

Doch das ist gerade die grosse Knacknuss: Denn der Alkohol trägt viel zum weintypischen Aroma bei. Guter, geschmackvoller alkoholfreier Rotwein bleibt die grosse Herausforderung. Es gibt bis jetzt nur wenige alkoholfreie Rotweine auf dem Markt. Viele Weinexperten sind gar der Meinung, dass dies unmöglich sei. Ihr Pioniergeist aber treibe sie an, genau das zu schaffen.

Wie sie zum Winzern fand

Weil sie sich jeweils entscheiden musste, ein paar Gläser Wein zu trinken oder mit dem Auto zu fahren, habe sie sich kurzerhand zu diesem Wagnis entschlossen. Sie holte Önologen, Ingenieure und Lebensmitteltechnologinnen ins Boot, steckte ihr Erspartes in das Projekt, bat ihre Familie um ein Darlehen und legte los.

Ihre Weine produziert sie in Uesslingen im Kanton Thurgau, wo sie sich bei einem Familienbetrieb eingemietet hat. Dieser war schnell angetan von ihrer Idee mit dem alkoholfreien Wein. Die Familie Lenz produziert pilzresistenten Biowein. «Sie war sehr neugierig und wollte diese Idee auch schon lange verfolgen», sagt Sabine Reber.

Legende: Eingemietet zur Produktion ist sie in Uesslingen TG. Ihre Firma Amesco jedoch ist in Stallikon im Kanton Zürich zu Hause. SRF/Fanny Kerstein

Zu Beginn stimmte die Qualität des alkoholfreien Weins noch nicht. So setzten sie sich zusammen und tüftelten: Eineinhalb Jahre lang wurde geforscht und recherchiert. Auch Sabine Reber selbst stand hinter die Maschine und kam dem Geheimnis des alkoholfreien Weins Schritt für Schritt auf die Spur.

Mit der eigenen Methode

Ja, sie entwickelte sogar eine eigene Methode: Anstatt mit Vakuumdestillation arbeitet sie mit Filtrationstechnik. «Dadurch muss man das Produkt nicht erhitzen. Das heisst, dass man keine zusätzlichen Aromen hinzufügt», sagt die Winzerin. Gleichzeitig werde der Alkohol schonend herausgefiltert. Wie genau der Prozess funktioniert, bleibt indes ein Betriebsgeheimnis.

Mit dem Weisswein und dem Rosé ist sie bereits in der dritten Produktion. Sie sei sehr zufrieden mit den Rückmeldungen seitens Konsumentinnen und Konsumenten. Ihr Ziel: 25'000 Flaschen pro Jahr abzusetzen.

Legende: Im Falle des Rosé-Weins benötigte Sabine Reber neun Monate, um ihn leicht und frisch hinzubekommen. Amesco

«Ich glaube einfach, es ist an der Zeit, auch in der Weinwelt eine gewisse Entwicklung in Richtung alkoholfrei zu machen», so Reber. Der Endkonsument soll immer die Wahl haben, mit oder ohne Alkohol zu trinken, ohne auf den Genuss verzichten zu müssen.