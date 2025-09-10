Es war ein ungewöhnliches Treffen im Bundeshaus: Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino empfangen. Das Wirtschaftsdepartement bestätigt entsprechende Informationen von SRF. Infantino könnte dank seiner Kontakte eine Rolle spielen im Zollstreit mit den USA.

Das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin bestätigt gegenüber SRF ein kurzes Treffen am Dienstagnachmittag zwischen dem Wirtschaftsminister und dem Fifa-Präsidenten. Zu den Gesprächsthemen allerdings äussern sich Parmelins Mediensprecher nicht.

Das Treffen kommt zu einem interessanten Zeitpunkt: Seit Wochen wird spekuliert, dass sich Gianni Infantino im Zollstreit mit den USA für die Schweiz einsetzen könnte. Infantino pflegt einen freundschaftlichen Umgang mit US-Präsident Donald Trump: Bereits bei dessen Amtseinführung im Januar war er dabei.

Seither hat Infantino Trump mehrmals getroffen – zuletzt vor zweieinhalb Wochen im Zusammenhang mit der Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko.

Privater Kontakt

Auf die Frage, ob sich Infantino in Koordination mit dem Bundesrat für die Schweiz einsetze, geht das Wirtschaftsdepartement nicht ein. Es schreibt, dass sich Parmelin und Infantino seit Jahren kennen und regelmässige Kontakte pflegen würden. Zu diesen privaten Kontakten äussere man sich nicht.

Legende: FIFA-Präsident Gianni Infantino (Mitte), der Präsident des Schweizerischen Fussballverbands Dominique Blanc (links) und Bundesrat Guy Parmelin (rechts) am Fussballspiel der Uefa Nations League zwischen der Schweiz und Serbien im Letzigrund-Stadion in Zürich am 15. November 2024. KEYSTONE / Michael Buholzer

Ende Juli hatte sich gezeigt, dass Donald Trump persönlich über die Höhe der Zölle entscheidet. Der US-Präsident hatte eine auf Ministerebene vorbereitete Einigung zwischen den USA und der Schweiz mit einem tieferen Zollsatz zurückgewiesen. Seither fallen auf Waren aus der Schweiz Zölle von 39 Prozent an.