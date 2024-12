Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Seit Corona werden insgesamt zwar weniger Autos verkauft, aber bei Neuanschaffungen sind vor allem elektrische und hybride Autos hoch im Kurs.

Die strengeren CO₂-Emissionsvorschriften, die ab dem 1. Januar gelten, dürften diesen Trend noch verstärken.

Die verschärften Vorschriften sollen die CO₂-Emissionen im Strassenverkehr reduzieren. «Es geht hauptsächlich um die neuen Zielwerte für Personenwagen, Nutzfahrzeuge, aber neuerdings auch für schwere Nutzfahrzeuge», sagt Roger Kunz, Präsident Verband freier Autohandel Schweiz VFAS.

«Im Schnitt sind die Zielwerte, die jetzt zu erreichen sind, 15 Prozent tiefer gegenüber vorher.» Das hat Folgen: Im Regelfall müsse ein Händler 2025 doppelt so viele Elektrofahrzeuge verkaufen wie 2024, damit er sanktionsfrei bleibe, sagt Kunz.

Legende: SRF

Der Trend geht bereits in diese Richtung. Die Gesamtzahl neu zugelassener Personenwagen bewegt sich seit der Corona-Krise auf tieferem Niveau. Der Verkauf von Elektro- und Hybridautos hat jedoch zugenommen. Knapp zwei Drittel der in diesem Jahr in der Schweiz verkauften Fahrzeuge sind teil- oder voll elektrifiziert. 2019 waren es knapp 13 Prozent.

Kundenvorteile sollen Verkauf ankurbeln

Zur Erreichung der neuen Zielwerte müssen die Verkäufe von umweltfreundlicheren Autos weiter steigen. Der Hauptnachholbedarf sei sicher im günstigen Einstiegssegment, sagt Kunz. «Bisher waren Elektrofahrzeuge doch sehr stark geprägt von hochpreisigen Luxus-Elektrofahrzeugen.»

Zusätzlich versucht die Branche mit Kundenvorteilen den Verkauf von Elektroautos anzukurbeln. «Man kann ganz konkret diese Fahrzeuge bewerben, die dem Ziel dienlich sind», sagt Thomas Rücker, Direktor Auto-Schweiz, dazu. «Das bedeutet eben beispielsweise Null-Prozent-Leasing-Angebote für Elektrofahrzeuge anbieten, damit diese Fahrzeuge in den Kundenfokus gelangen.»

Hohe Sanktionszahlungen zu erwarten

Erfüllen die Importeure die Vorgaben nicht, drohen Sanktionen. «Wir sehen es nicht realistisch, dass die Ziele 2025 erreicht werden können aufgrund der heutigen Akzeptanzraten von Elektrofahrzeugen», so Rücker. «Das bedeutet, wir werden im Jahr 2025 Sanktionszahlungen erwarten, die ungefähr dreistellige Millionenbeträge sein werden.»

Mit den verschärften CO₂-Vorschriften ist auch die Autobranche gefordert, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu steigern.