Neuenegg BE

56 Meter hoch, aus roten Backsteinen: So kannten die Einwohner Neueneggs ihren Hochkamin.

Auf dem Wander-Areal, wo die Ovomaltine bis heute hergestellt wird, galt er als Wahrzeichen.

Nun ist der Hochkamin jedoch endgültig aus dem Stadtbild verschwunden und wurde gesprengt.

Seit 2011 war er bereits nicht mehr in Betrieb. Er war in porösem Zustand und bröckelt. Die Ovomaltine wird nun in einer modernisierten Anlage mit Wärmerückgewinnung produziert.

Die Sprengung des Kamins war ein grosses Unterfangen. Das Bauwerk musste exakt auf ein speziell hergerichtetes und bewässertes Kiesbett fallen.