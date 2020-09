Am Anfang stand eine konservative Volksbewegung, die im Kanton Luzern der Liberalen Kantonsregierung entgegentreten wollte. 1840 wurde aus dieser Bewegung der «Ruswiler Verein» gegründet.

Bis 1912 waren vier Versuche gescheitert, aus dem Verein eine gesamtschweizerische Partei zu machen: 1874 die «Association conservatrice suisse», 1881 die «Konservative Union», ein Jahr später bei der Fraktionsbildung im Parlament und 1894 die «Katholische Volkspartei».

Erst am 22. April 1912 fand im Unionssaal in Luzern der Gründungskongress der gesamtschweizerischen Partei statt: Die «Schweizerische Konservative Volkspartei» oder kurz KVP war entstanden.

Die Partei wurde 1957 in «Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei» oder kurz KCV umbenannt, da sich je nach Kanton konservative oder christlichsoziale Kantonalparteien gebildet hatten.

In den 1960er-Jahren fand eine Anpassung an den Wandel in der Gesellschaft statt. Die KCV vollzog eine pragmatische Öffnung, welche schliesslich zu den Parteireformen in den Jahren 1970 und 1971 führte. Damit war auch ein neuer Name gesucht. Zu den Vorschlägen zählten «Christlichdemokratische Union» und «Schweizerische Volkspartei» – dieser Name wurde jedoch ein Jahr später von der damaligen BGB angenommen, der heutigen SVP.

Am 12. Dezember 1970 entschieden sich die Delegierten in Solothurn dann am Parteitag für «Christlichdemokratische Volkspartei» – die heutige CVP war geboren.