Neues Sexualstrafrecht will Opfer besser schützen

Einer der Pionierkantone im Umgang mit Sexualdelikten ist der Kanton Solothurn. Bei schweren Sexualdelikten kommt eine Sondergruppe für opferbezogene Ermittlungen zum Einsatz. Diese begleitet Opfer zur Spurensicherung, führt Einvernahmen durch und besichtigt den Tatort.

Dabei würden die Ermittlungen auf der Opfer- und jene auf der Täterseite strikt getrennt, heisst es bei der Kantonspolizei Solothurn. Zudem habe ein Opfer immer mit derselben Kontaktperson bei der Polizei zu tun, Frauen immer mit Polizistinnen.

«Ich glaube, dass es richtig ist, dass man diese Ermittlungen durch ein spezialisiertes Team durchführt, das auch Erfahrung hat auf diesem Gebiet», sagt Kathrin Wandeler, Leiterin der Sondergruppe.

Die Erfahrungen mit der Sondergruppe seien gut, heisst es bei der Opferhilfe Solothurn: «Wir machen die Erfahrung, dass sich Opfer dort in dieser traumatischen Situation gut aufgehoben fühlen», sagt Lilian Fankhauser von der Opferhilfe Solothurn. Das einzige Problem sieht sie in Fällen, bei denen nicht von Anfang an klar ist, dass es sich um ein schweres Sexualdelikt handelt.