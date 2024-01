Bundespräsidentin Viola Amherd hat in ihrer offiziellen Neujahrsrede an den Gemeinsinn appelliert.

Bundespräsidentin Viola Amherd hat in ihrer Neujahrsansprache an gemeinsame Verantwortung und den Willen zur Gestaltung appelliert. «Auf dieser Idee beruht unsere Demokratie», sagte Amherd.

«Wir können vieles selbst in die Hand nehmen»

Gemeinsam sei viel gemeistert worden, das sei die Stärke der Schweiz. «Wir sind nicht hilflos, nicht machtlos, wir müssen nicht bloss dasitzen und zuschauen. Vieles können wir selbst in die Hand nehmen», sagte Amherd am ersten Tag in ihrer neuen Funktion.

Und weiter: «Wir alle bestimmen mit, welchen Lauf die Geschichte nimmt.» Allerdings müsse man sich engagieren, indem man Verantwortung übernehme. Zuhören, einander verstehen, sich einbringen sei zentral. «Wenn wir die Verantwortung gemeinsam tragen, wird sie leichter», sagte die Bundespräsidentin. «Und wenn wir einander mit Respekt begegnen, wird unser Leben nicht nur einfacher, sondern auch reicher.»

Mutige Entscheidungen

Mit Stirnrunzeln blickte Amherd auf die Lernfähigkeit der Menschen. «Bücher dokumentieren unsere Geschichte, damit wir aus ihr lernen können», sagte sie. Leider wiederholten sich Geschehnisse, von denen man gehofft habe, sie gehörten der Vergangenheit an.

Legende: Die Neujahresansprache von Viola Amherd wurde in der Parlamentsbibliothek im Westflügel des Bundeshauses aufgezeichnet. Keystone/Peter Schneider

Zu einer guten Geschichte gehörten Heldinnen und Helden, die mutige Entscheidungen treffen. «Vielleicht ist in diesem Jahr nicht alles perfekt, und wir werden wieder schwierige Situationen antreffen», sagte Amherd. «Wir werden aber gemeinsam etwas bewegen können, wenn wir wollen.»

Amherd war am 13. Dezember von der Vereinigten Bundesversammlung zur Bundespräsidentin gewählt worden. Die Oberwalliserin löste Alain Berset ab. Amherd sitzt seit fünf Jahren in der Landesregierung.

Die 61-jährige Mitte-Politikerin aus Brig-Glis folgte Anfang 2019 auf Doris Leuthard, die nach über zwölf Jahren im Bundesrat zurücktrat. Seither steht Amherd dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vor und ist damit die erste Verteidigungsministerin der Schweizer Geschichte.