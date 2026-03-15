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Neuschnee in den Bergen Schneefall führt zu Stromausfällen und erhöhter Lawinengefahr

15.03.2026, 13:44

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  • Starke Schneefälle haben in der Nacht auf Sonntag in den Bündner Ortschaften Saas und Küblis zu Stromunterbrüchen geführt.
  • Gleichzeitig herrscht am Alpensüdhang und am nördlich angrenzenden Alpenkamm grosse Lawinengefahr.

Wintermezzo: Der Neuschnee in Bildern

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  • Bild 1 von 11. Caumasee/GR. Frisch verschneiter Caumasee. Bildquelle: Christian Deutsch.
    Im Winter kommt der Kontrast des türkisblauen Wassers mit den frisch verschneiten Bäumen am Besten zur Geltung.
  • Bild 2 von 11. Grindelwald/BE. Der Schnee wird geräumt. Bildquelle: SRF Meteo.
    Lastwagen transportiert Schnee ab.
  • Bild 3 von 11. Zermatt/VS. Schneeräumung auf dem Bahnhofplatz in Zermatt. 47 cm Neuschnee gab es hier. Bildquelle: Andreas Peterhans.
    Ein Schneeberg vor einer Sitzbank
  • Bild 4 von 11. Simplon Dorf/VS. Ähnlich viel Schnee wie in Zermatt gab es im Dorf Simplon. Bildquelle: Josef Escher.
    Ein tief eingeschneites Bergdorf.
  • Bild 5 von 11. Saas-Almagell/VS. Die Zufahrtstrasse zum Dorf ist wegen der grossen Schneemenge gesperrt. Bildquelle: Beatrice Anthamatten.
    Sehr grosse Schneemengen auf den Dächern.
  • Bild 6 von 11. Brione sopra Minusio/TI. Auch in den tiefen Lagen schneite es im Tessin. Bildquelle: Linard Prevost.
    Verschneite Landschaft mit Blick auf See.
  • Bild 7 von 11. Kleinbiel/NW. Handmessung. Bildquelle: Ruedi Barmettler.
    Ennetbürgen
  • Bild 8 von 11. St. Gallen. Weisses Erwachen in St. Gallen. Bildquelle: Hans Koller .
    Blick auf eine Stadt. Es liegt Schnee.
  • Bild 9 von 11. Schwyz . Der Winter meldet sich zurück. Bildquelle: Irene Eichhorn.
    Der Winter meldet sich zurück in Schwyz
  • Bild 10 von 11. Unterägeri/ZG. Wo möglich macht's sich der Schnee gemütlich. Bildquelle: Yvonne Imlig.
    Schneebedeckter Maschendrahtzaun vor Haus im Sonnenlicht.
  • Bild 11 von 11. Staldenried/VS. Winter trifft Frühling. Bildquelle: Rolf Furrer.
    Ein Pfirsichbaum auf dem Balkon in voller Blüte und viel Neuschnee auf den Dächern der alten Walliser Spycher.
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In Saas waren rund 700 Haushalte etwa eine Stunde lang von einem Stromausfall betroffen. In Küblis dauerte der Unterbruch für 20 Anschlüsse rund 90 Minuten. Der Stromausfall ereignete sich am Samstagabend um 23 Uhr, wie das Energieunternehmen Repower mitteilte, das grösste Energie­versorgungs­unternehmen im Kanton Graubünden.

Rekord-Neuschnee in Tessiner Bergen

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In Bosco/Gurin TI wurden heute Morgen 116 cm Neuschnee gemessen: Das ist ein neuer Rekord für den Ort in den Tessiner Bergen. Seit Messbeginn im Jahr 1961 gab es innerhalb eines Tages noch nie so viel Neuschnee wie heute. So viel hat es in anderen Ortschaften geschneit:

Saas Fee/VS: 88 cm

Binn/VS: 63 cm

Maloja/GR: 55 cm

Altanca/TI: 55 cm

Simplon Dorf/VS: 48 cm

Zermatt/VS 47 cm

Erhöhte Lawinengefahr und Strassensperrungen

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hat für den Alpensüdhang und den nördlich angrenzenden Alpenkamm die Lawinengefahr auf Stufe 4 «gross» erhöht. Dies bedeutet, dass Lawinen leicht ausgelöst werden können und auch Verkehrswege gefährdet sind. In den restlichen Alpen gilt Stufe 3 «erheblich».

Lawinenkarte mit grosser Gefahr im südlichen Teil der Schweiz
Legende: SRF Meteo

Aufgrund der Lawinengefahr wurden mehrere Strassen gesperrt. Die Nationalstrasse A9 war auf Höhe des Simplon-Passes für sämtliche Fahrzeuge nicht passierbar. Auch die Strassen ins Walliser Saastal waren gesperrt. In Graubünden waren ebenfalls zahlreiche Strassenabschnitte wegen der Lawinengefahr nicht befahrbar.

Auto fährt auf verschneiter Kantonsstrasse
Legende: Der erneute Wintereinbruch hat auch Schnee bis in tiefere Lagen gebracht, wie hier die Kantonsstrasse zwischen Grafenort und Engelberg. Keystone/Urs Flüeler

SRF Meteo, 14.03.2026, 19:55 Uhr ; 

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