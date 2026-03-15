Schneefall führt zu Stromausfällen und erhöhter Lawinengefahr

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Starke Schneefälle haben in der Nacht auf Sonntag in den Bündner Ortschaften Saas und Küblis zu Stromunterbrüchen geführt.

Gleichzeitig herrscht am Alpensüdhang und am nördlich angrenzenden Alpenkamm grosse Lawinengefahr.

Wintermezzo: Der Neuschnee in Bildern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Caumasee/GR. Frisch verschneiter Caumasee. Bildquelle: Christian Deutsch. 1 / 11 Legende: Caumasee/GR Frisch verschneiter Caumasee. Christian Deutsch

Bild 2 von 11. Grindelwald/BE. Der Schnee wird geräumt. Bildquelle: SRF Meteo. 2 / 11 Legende: Grindelwald/BE Der Schnee wird geräumt. SRF Meteo

Bild 3 von 11. Zermatt/VS. Schneeräumung auf dem Bahnhofplatz in Zermatt. 47 cm Neuschnee gab es hier. Bildquelle: Andreas Peterhans. 3 / 11 Legende: Zermatt/VS Schneeräumung auf dem Bahnhofplatz in Zermatt. 47 cm Neuschnee gab es hier. Andreas Peterhans

Bild 4 von 11. Simplon Dorf/VS. Ähnlich viel Schnee wie in Zermatt gab es im Dorf Simplon. Bildquelle: Josef Escher. 4 / 11 Legende: Simplon Dorf/VS Ähnlich viel Schnee wie in Zermatt gab es im Dorf Simplon. Josef Escher

Bild 5 von 11. Saas-Almagell/VS. Die Zufahrtstrasse zum Dorf ist wegen der grossen Schneemenge gesperrt. Bildquelle: Beatrice Anthamatten. 5 / 11 Legende: Saas-Almagell/VS Die Zufahrtstrasse zum Dorf ist wegen der grossen Schneemenge gesperrt. Beatrice Anthamatten

Bild 6 von 11. Brione sopra Minusio/TI. Auch in den tiefen Lagen schneite es im Tessin. Bildquelle: Linard Prevost. 6 / 11 Legende: Brione sopra Minusio/TI Auch in den tiefen Lagen schneite es im Tessin. Linard Prevost

Bild 7 von 11. Kleinbiel/NW. Handmessung. Bildquelle: Ruedi Barmettler. 7 / 11 Legende: Kleinbiel/NW Handmessung Ruedi Barmettler

Bild 8 von 11. St. Gallen. Weisses Erwachen in St. Gallen. Bildquelle: Hans Koller . 8 / 11 Legende: St. Gallen Weisses Erwachen in St. Gallen Hans Koller

Bild 9 von 11. Schwyz . Der Winter meldet sich zurück. Bildquelle: Irene Eichhorn. 9 / 11 Legende: Schwyz Der Winter meldet sich zurück. Irene Eichhorn

Bild 10 von 11. Unterägeri/ZG. Wo möglich macht's sich der Schnee gemütlich. Bildquelle: Yvonne Imlig. 10 / 11 Legende: Unterägeri/ZG Wo möglich macht's sich der Schnee gemütlich. Yvonne Imlig

Bild 11 von 11. Staldenried/VS. Winter trifft Frühling. Bildquelle: Rolf Furrer. 11 / 11 Legende: Staldenried/VS Winter trifft Frühling. Rolf Furrer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In Saas waren rund 700 Haushalte etwa eine Stunde lang von einem Stromausfall betroffen. In Küblis dauerte der Unterbruch für 20 Anschlüsse rund 90 Minuten. Der Stromausfall ereignete sich am Samstagabend um 23 Uhr, wie das Energieunternehmen Repower mitteilte, das grösste Energie­versorgungs­unternehmen im Kanton Graubünden.

Rekord-Neuschnee in Tessiner Bergen Box aufklappen Box zuklappen In Bosco/Gurin TI wurden heute Morgen 116 cm Neuschnee gemessen: Das ist ein neuer Rekord für den Ort in den Tessiner Bergen. Seit Messbeginn im Jahr 1961 gab es innerhalb eines Tages noch nie so viel Neuschnee wie heute. So viel hat es in anderen Ortschaften geschneit: Saas Fee/VS: 88 cm Binn/VS: 63 cm Maloja/GR: 55 cm Altanca/TI: 55 cm Simplon Dorf/VS: 48 cm Zermatt/VS 47 cm

Erhöhte Lawinengefahr und Strassensperrungen

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hat für den Alpensüdhang und den nördlich angrenzenden Alpenkamm die Lawinengefahr auf Stufe 4 «gross» erhöht. Dies bedeutet, dass Lawinen leicht ausgelöst werden können und auch Verkehrswege gefährdet sind. In den restlichen Alpen gilt Stufe 3 «erheblich».

Legende: SRF Meteo

Aufgrund der Lawinengefahr wurden mehrere Strassen gesperrt. Die Nationalstrasse A9 war auf Höhe des Simplon-Passes für sämtliche Fahrzeuge nicht passierbar. Auch die Strassen ins Walliser Saastal waren gesperrt. In Graubünden waren ebenfalls zahlreiche Strassenabschnitte wegen der Lawinengefahr nicht befahrbar.