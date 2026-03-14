Der Winter ist in die Schweiz zurückgekehrt – mit Schneeflocken bis ins Flachland.

Der Wintereinbruch führt zu Einschränkungen im Strassenverkehr.

Der Bund warnt grossflächig vor Gefahren.

Laut SRF Meteo wird es am Abend und in der Nacht nochmals viel schneien in den Alpen – und teilweise auch im Flachland. Die Schneefallgrenze könnte zeitweise auf 500 Meter sinken, besonders in den Tälern im Norden des Tessins.

Der erneute Wintereinbruch hat am Samstag zu Einschränkungen im Strassenverkehr geführt. Der Bund erklärte am Vormittag für weite Teile der Alpen eine erhebliche Gefahr durch starke Schneefälle, für das nordwestliche Tessin galt sogar grosse Gefahr. In den Alpen herrscht zudem grosse Lawinengefahr.

Erhebliche Lawinengefahr – Simplon für Schwerverkehr gesperrt

Das bedeutet laut dem Naturgefahrenportal des Bundes, dass im Verkehr mit Behinderungen und erhöhter Unfallgefahr zu rechnen ist – dies beispielsweise durch Schneeverwehungen. Auch können Äste unter der Schneelast abbrechen oder Bäume umstürzen. Gefahrenstufe 3 («erheblich») bedeutet unter anderem, dass sich die Befahrbarkeit der Strassen deutlich verschlechtern kann.

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Das Naturgefahrenportal des Bundes zeigte am Samstag zudem eine erhebliche Lawinengefahr in den Waadtländer, Berner und Teilen der Walliser und Tessiner Alpen. Diese galt auch für Teile der Innerschweiz und des Kantons Graubünden. Gross ist die Lawinengefahr gemäss dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung gar am Alpenhauptkamm vom Matterhorn bis zum Berninagebiet und südlich davon.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Der Frühling machte am Samstag vielerorts kurz Pause – so wie hier in Einsiedeln SZ. Bildquelle: Eveline Helfenstein-Furrer. 1 / 3 Legende: Der Frühling machte am Samstag vielerorts kurz Pause – so wie hier in Einsiedeln SZ. Eveline Helfenstein-Furrer

Bild 2 von 3. In Goldiwil, im Berner Oberland türmten sich die Schneemassen. Bildquelle: SRF/Paul Schmid. 2 / 3 Legende: In Goldiwil, im Berner Oberland türmten sich die Schneemassen. SRF/Paul Schmid

Bild 3 von 3. Die Pause für den Frühling dürfte aber nur von kurzer Dauer sein – Anfang Woche steigen die Temperaturen wieder an. Bildquelle: Eveline Helfenstein-Furrer. 3 / 3 Legende: Die Pause für den Frühling dürfte aber nur von kurzer Dauer sein – Anfang Woche steigen die Temperaturen wieder an. Eveline Helfenstein-Furrer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Autobahn A9 war am Samstag wegen Schneefalls auf Höhe des Simplon-Passes für Anhängerzüge und Sattelschlepper bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt, wie der Touring Club Schweiz auf seiner Webseite schrieb. Für den Schwerverkehr war demnach auch die A13 zwischen Thusis-Süd und der Verzweigung Bellinzona-Nord in beide Richtungen gesperrt.