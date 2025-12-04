Die SBB hat am Donnerstag in Zürich den neuesten Nachtzug präsentiert.

Der Nightjet der neuen Generation ist zwischen Zürich und Hamburg unterwegs und soll mehr Komfort bieten.

Der erste neue Nightjet wurde auf den Namen «City of Zurich» getauft, wie die SBB mitteilte. Ab sofort verkehren die Züge zwischen Zürich und Hamburg. Schrittweise sollen sie ab 2026 auch auf den Strecken nach Amsterdam und Wien eingeführt werden.

Legende: Ab heute verkehren neue Nachtzüge zwischen Zürich–Hamburg. Sie bieten mehr Komfort und Privatsphäre, so die SBB. KEYSTONE/Michael Buholzer

Laut Mitteilung handelt es sich um den «modernsten Nachtzug Europas». Neben Schlaf- und Liegewagen bietet der Nightjet auch sogenannte Mini Cabins für Alleinreisende.

Legende: Andreas Hauri, Stadtrat Zuerich, Sabine Stock, Vorständin ÖBB-Personenverkehr AG, und Veronique Stephan, Mitglied der SBB-Konzernleitung und Leiterin Markt Personenverkehr in einem Schlafabteil im Nightjet der SBB, am Hauptbahnhof in Zürich (4. Dezember 2025). KEYSTONE/Michael Buholzer

Die neuen Nachtzüge seien ein wichtiger Beitrag, um das klimafreundliche Reisen über Nacht attraktiver zu machen, teilten die SBB mit. Das Angebot im internationalen Personenverkehr soll damit weiter gestärkt werden.

In der Politik sind die Nachtzüge umstritten. Erst kürzlich sprach sich der Ständerat gegen eine Subvention der geplanten Verbindung Zürich-Malmö aus. Als Nächstes befindet der Nationalrat über das Geschäft. Ab Frühling 2026 sollen die Züge nach Südschweden fahren – unterstützt mit 10 Millionen Franken des Bundes.