So sieht der neue SBB-Nachtzug nach Hamburg aus

Die SBB hat am Donnerstag in Zürich den neuesten Nachtzug präsentiert.

Der Nightjet der neuen Generation ist zwischen Zürich und Hamburg unterwegs und soll mehr Komfort bieten.

Der erste neue Nightjet wurde auf den Namen «City of Zurich» getauft, wie die SBB mitteilte. Ab sofort verkehren die Züge zwischen Zürich und Hamburg. Schrittweise sollen sie ab 2026 auch auf den Strecken nach Amsterdam und Wien eingeführt werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Der neue Nachtzug bietet mehr Komfort und Privatsphäre, so die SBB. Bildquelle: KEYSTONE/Michael Buholzer. 1 / 2 Legende: Der neue Nachtzug bietet mehr Komfort und Privatsphäre, so die SBB. KEYSTONE/Michael Buholzer

Bild 2 von 2. Der Nightjet verkehrt zwischen Zürich und Hamburg. Bildquelle: KEYSTONE/Michael Buholzer. 2 / 2 Legende: Der Nightjet verkehrt zwischen Zürich und Hamburg. KEYSTONE/Michael Buholzer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Laut Mitteilung handelt es sich um den «modernsten Nachtzug Europas». Neben Schlaf- und Liegewagen bietet der Nightjet auch sogenannte Mini Cabins für Alleinreisende.

Legende: Andreas Hauri, Stadtrat Zürich, Sabine Stock, Vorständin ÖBB-Personenverkehr AG, und Veronique Stephan, Mitglied der SBB-Konzernleitung und Leiterin Markt Personenverkehr in einem Schlafabteil im Nightjet der SBB, am Hauptbahnhof in Zürich (4. Dezember 2025). KEYSTONE/Michael Buholzer

Die neuen Nachtzüge seien ein wichtiger Beitrag, um das klimafreundliche Reisen über Nacht attraktiver zu machen, teilten die SBB mit. Das Angebot im internationalen Personenverkehr soll damit weiter gestärkt werden.

In der Politik sind die Nachtzüge umstritten. Erst kürzlich sprach sich der Ständerat gegen eine Subvention der geplanten Verbindung Zürich-Malmö aus. Als Nächstes befindet der Nationalrat über das Geschäft. Ab Frühling 2026 sollen die Züge nach Südschweden fahren – unterstützt mit 10 Millionen Franken des Bundes.