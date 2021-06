Quelle: Bundesrat, 11.06.2021 Das hat der Bundesrat am 11. Juni beschlossen Sport und Kultur in Innenräumen • Beschränkung der Gruppengrösse aufgehoben • Masken- und Abstandpflicht Selbsttests • Verkauf von Selbsttests in Drogerien und Detailhandel • Vom Bund finanzierte 5 Selbsttests pro Monat weiterhin in Apotheken Aufhebung der Maskenpflicht in der Sekundarstufe II • Für Gymnasien, Fachmittelschulen und Berufsschulen sind Kantone zuständig Diese Lockerungen sollen ab dem 28. Juni gelten Keine Maskenpflicht mehr im Freien • Öffentliche Einrichtungen und Freizeitbetriebe • Bahnhöfe und Haltestellen • Aussendecks von Schiffen und Sessellifte Mehr Kapazitäten im Innenbereich • In Läden, Freizeitbetrieben oder Sporteinrichtungen Aufhebung der Maskenpflicht bei der Arbeit • Abstand muss eingehalten werden • Maskenpflicht weiterhin für Angestellte in Restaurants und im Detailhandel Restaurants • Innen max. 6 Personen pro Tisch • Sitzpflicht bleibt, Bewegung mit Maske • Draussen Gruppengrösse unbeschränkt, Sitzpflicht wird aufgehoben Diskotheken und Tanzlokale offen • Zugang nur mit gültigem Covid-Zertifikat • Höchstens 250 Personen • Keine Maskenpflicht Veranstaltungen mit Zertifikat • Bewegung im Innenraum mit Maske • Innen max. 3‘000 Personen • Draussen max. 5‘000 Personen • 2/3 der Kapazitäten können genutzt werden Veranstaltungen ohne Zertifikat • Sitzend max. 1000 Personen (Kino, Theater, Fussballmatch) • Bewegend max. 250 Personen (Hochzeit, Konzert ohne Bestuhlung) • 1/2 der Kapazitäten können genutzt werden