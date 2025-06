Zu den 55 ehemaligen Schweizer Diplomaten, die das Schreiben an Aussenminister Ignazio Cassis unterzeichnet haben, gehören unter anderem zwei frühere Schweizer Botschafter in Deutschland, Paul Seger und alt-Nationalrat Tim Guldimann. Auch der Ex-Botschafter in den USA, Urs Ziswiler, die beiden früheren Sonderbotschafter für den Nahen Osten, Didier Pfirter und Jean-Daniel Ruch, sowie der frühere Botschafter in Iran, Philippe Welti haben den Brief unterschrieben.

Im Schreiben zeigen sich die Ex-Diplomaten über «das Schweigen und die Passivität» der Schweiz zu den Kriegsverbrechen Israels in Gaza schockiert. Sie fordern sofortige Massnahmen gegen das Land. So müsse die Schweiz Israels Plan «zur Vertreibung der Zivilbevölkerung aus Gaza und zur militärischen Wiederbesetzung des Gebiets durch Israel» unverzüglich ablehnen. Denn dabei handle es sich um «Formen ethnischer Säuberung und genozidaler Prozesse», schreiben die Botschafter im offenen Brief an Cassis.

Zudem müsse die Schweiz den Staat Palästina im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung unverzüglich anerkennen, wie 148 andere UNO-Mitgliedstaaten das bereits getan haben, so eine weitere Forderung.