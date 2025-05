Die Schweizerin Corinne Fleischer ist Leiterin des UNO-Welternährungsprogramms (WFP) im Nahen Osten. Fleischer hat in Genf studiert und arbeitet seit 1999 für das Welternährungsprogramm. Sie war unter anderem in Syrien, Äthiopien, Bangkok und Sudan stationiert. Sie befindet sich zur Zeit in Israel.