Eineinhalb Jahre lang war in Schaffhausen ein autonomer Kleinbus im Einsatz. Trotz Erfolg wird der Betrieb eingestellt.

Ohne Chauffeur am Steuer

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Kilometern pro Stunde tuckert der kleine Toyota-Bus auf der Linie durch Schaffhausen. Das handelsübliche Fahrzeug wurde umgebaut und mit Elektronik und Sensoren so ausgestattet, dass es ganz ohne Chauffeur fahren kann. Ein Chauffeur war zwar jederzeit dabei, so schreibt es der Bund heute noch vor, aber nur zur Überwachung.

Legende: Der autonome Kleinbus ist mit diversen Kameras und Sensoren ausgestattet. So kann er ohne menschliches Zutun fahren. SRF/Roger Steinemann

Über 8000 Kilometer hat der Bus auf der Linie 13 zwischen dem Bahnhof Schaffhausen und dem Quartier Stahlgiesserei seit April 2023 zurückgelegt – weitgehend autonom und vor allem unfallfrei. Auch bei Wind und Wetter, Schnee oder Regen. «Wir sind sehr positiv überrascht. Die technische Zuverlässigkeit lag bei 98 Prozent», sagt Matthias Rödter, der das Projekt beim Verein Swiss Transit Lab betreut hat. Dieser Wert sei für eine so innovative Technologie ausserordentlich hoch.

Die technische Zuverlässigkeit lag bei 98 Prozent.

An seine Grenzen gekommen sei das Fahrzeug nur zu Stosszeiten und bei einem Verkehrskreisel beim Bahnhof Schaffhausen, so Matthias Rödter. «Man unterschätzt, dass wir Autofahrerinnen und Autofahrer untereinander sehr häufig mit Gestik oder Mimik kommunizieren.» Das autonome Fahrzeug könne das nicht. «Als menschlicher Fahrer würde man sich noch schnell in den Kreisel hereindrücken, das autonome Fahrzeug ist hier zu vorsichtig und bremst.»

Nicht alle Versuche waren erfolgreich Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Melanie Duchene Im Kanton Schaffhausen war es nicht der erste Versuch mit einem autonomen Bus. Bereits 2018 wurde in Neuhausen am Rheinfall ein selbstfahrender Kleinbus eingesetzt. Dieser wurde aber wieder aus dem Verkehr gezogen. Die Technik machte immer wieder Probleme. Ausserdem kam es zu einem Unfall zwischen dem selbstfahrenden Elektrobus und einem E-Bike, wobei sich die 72-jährige Velofahrerin verletzte. Versuche auch in anderen Regionen Auch in anderen Schweizer Städten liefen ähnliche Pilotprojekte. So waren autonome Shuttles auch schon in Bern, Meyrin oder Zug unterwegs. Das schweizweit erste Projekt wurde in Sitten (VS) lanciert. Autonome Shuttles der Postauto AG transportierten von 2016 bis 2019 54'000 Fahrgäste durch die Innenstadt. Doch auch diese Busse machten Probleme. Es kam zu technischen Schwierigkeiten. 2016 baute ein autonomer Shuttle einen Unfall. Verletzt wurde niemand.

Trotz kleinerer Schwierigkeiten sprechen die Projektverantwortlichen von einem Erfolg. Der Pilotversuch in Schaffhausen sei ein zentraler Meilenstein für die Zukunft des automatisierten Fahrens.

Und doch wird der selbstfahrende Kleinbus nun ausgemustert. Der Grund: Die Buslinie ist überflüssig geworden. In Zukunft bedient eine neue Buslinie diese Strecke, mit einem normalen Bus. Die Erkenntnisse und Erfahrungen fliessen aber in neue Projekte mit ein.

Versuch in Zürich ganz ohne Chauffeur geplant

Bereits ab kommendem Jahr planen der Kanton Zürich, die SBB und der Verein Swiss Transit Lab im Zürcher Furttal einen Pilotversuch mit autonomen, führerlosen Autos und Rufbussen. Menschen, die etwas abgelegener wohnen, sollen künftig via App ein Auto bestellen können, das sie dann zum nächsten Bahnhof bringt.

Diese Fahrzeuge sollen, anders als in Schaffhausen, ganz ohne Sicherheitspersonal an Bord unterwegs sein. Dank einer Gesetzesänderung ist dies in Zukunft möglich.

Der Bundesrat hat am Freitag eine entsprechende Verordnung veröffentlicht. Diese gilt ab März 2025 und regelt verschiedene Aspekte rund um automatisierte Fahrzeuge. So sollen unter anderem auch autonome Fahrzeuge erlaubt sein, in denen niemand sitzt, allerdings nur auf behördlich genehmigten Strecken.

Schaffhausen verliert eine Touristen-Attraktion

Auch in Schaffhausen sind autonome Busse noch nicht vom Tisch. Matthias Rödter vom Verein Swiss Transit Lab spricht deshalb auch nicht von einem Abbruch, sondern einem Unterbruch des Projekts. «Wir sind in Gesprächen und natürlich daran interessiert, auch in Schaffhausen weitere Projekte zu lancieren.» Der autonome Bus stiess insbesondere auch bei Touristen auf ein positives Echo.

Legende: Der Chauffeur hat seine Hände während der Fahrt im Schoss. Er sitzt nur zur Sicherheit am Steuer. SRF/Roger Steinemann

«Kürzlich kamen zwei japanische Touristen, die gleich sechs Fahrten im autonomen Bus machten», sagt Urs Holzthüm. Der pensionierte Polizist war als Sicherheitsfahrer im selbstfahrenden Bus unterwegs. Bei den Schaffhauserinnen und Schaffhausern brauche es noch etwas mehr Überzeugungsarbeit. «Einige hatten Angst und wären ohne Fahrer wohl nie in den Bus eingestiegen.»