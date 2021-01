In Kasachstan wird der Streit um Chrapunow heftig geführt. «Es ist ein Kampf um die öffentliche Meinung. Chrapunow ist als Abtrünniger für das Regime ein rotes Tuch», erklärt SRF-Bundesgerichtskorrespondent Andreas Stüdli. Chrapunow hatte in Kasachstan verschiedene politische Mandate inne, unter anderem war er Bürgermeister einer Stadt.

In dieser Zeit soll er auch ein beträchtliches Vermögen angehäuft haben. Dann überwarf er sich mit dem Regime und setzte sich nach Genf ab. In den Augen von Kasachstan ist Wiktor Chrapunow ein Krimineller, er wurde in Abwesenheit auch zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt, seine Ex-Frau zu 14 Jahren. «Wiktor Chrapunow zeichnet von sich aber ein anderes Bild, er gibt sich als Oppositioneller und kritisiert heute aus dem Exil das Regime. Dieses machte deshalb Druck bis in die Schweiz», so Stüdli.