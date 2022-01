Lange hiess es: Um das Coronavirus zu besiegen, brauche es eine ausreichend hohe Herdenimmunität. Mittlerweile ist der Begriff aus der Mode gekommen. Aus gutem Grund, sagt SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. «Wie viele Menschen immun sein müssen, damit die Herdenimmunität erreicht ist, hängt davon ab, wie ansteckend ein Virus ist. Die neuen Varianten waren jetzt jeweils ansteckender als die davor, also hat sich der Prozentwert, der nötig ist, immer weiter nach oben verschoben, das war kaum noch sauber zu kommunizieren.»

Hinzu komme: Immunität lasse nach. «Es gibt mit der Zeit also ganz viele Menschen, die so halb immun sind, bei denen man gar nicht recht weiss, wie man die zählen soll», sagt Katrin Zöfel. «Das Ziel einer Herdenimmunität, das am Anfang so schön klar klang, wurde immer diffuser und taugt nicht mehr als Orientierungspunkt.» Trotzdem: Im Grunde sei es immer noch genau das, worauf man hinarbeite: «Soviel Immunität, dass die Situation irgendwann nicht mehr so volatil ist wie in den letzten zwei Jahren.»