Nieren und Teile der Leber können von einer lebenden Person zu einer kranken Person transplantiert werden. Jährlich gibt es in der Schweiz rund 110 solcher Lebendspenden. Es wird dabei unterschieden zwischen einer gerichteten Spende, bei der jemand einer bestimmten Person ein Organ spenden will – etwa der Schwester –, und einer nicht-gerichteten Spende an eine anonyme Person. Weil die Entnahme von Leberteilen ein Risiko für die spendende Person darstellt, werden in der Schweiz nur "gerichtete" Leber-Lebendspenden durchgeführt. Langzeitschäden durch eine Organspende – wie im aktuellen Fall – sind glücklicherweise aber selten. In anderen Ländern wird diskutiert, ob Lebendspender für ihre gute Tat bezahlt werden sollen. Diese Kontroverse wird früher oder später wohl auch die Schweiz erreichen.

Quelle: Swisstransplant