Legende: Der Schweizer Heimatschutz würdigte die Gemeinde Poschiavo GR mit dem Wakkerpreis 2025 als Vorbild für ein gelungenes Zusammenwirken von Tradition, Fortschritt und Gemeinschaftssinn. Sie ist auch im Isos-Inventar erfasst. KEYSTONE/Christian Beutler

Kantone und Gemeinden müssen das Isos berücksichtigen, können aber im Rahmen von Interessenabwägungen davon abweichen.

Betrifft ein Bauvorhaben eine Bundesaufgabe, müssen sie die Bestimmungen direkt anwenden. Der Fall ist das unter anderem bei Neueinzonungen, beim Errichten von Schutzbauten und wenn der Gewässerschutz tangiert ist.

Im Isos aufgeführt sind landesweit rund 1200 als wertvoll beurteilte Siedlungen. Steht ein Ort auf der Liste, bedeutet das keinen absoluten Schutz. Vielmehr soll das Inventar eine Entscheidgrundlage sein und dafür sorgen, dass Schweizer Baukultur erhalten bleibt.

Die neu präsentierten Regelungen wurden an einem Runden Tisch unter Leitung des Bundesamtes für Kultur erarbeitet und sollen nun bis im Herbst 2026 umgesetzt werden.