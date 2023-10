Alle Jahre wieder und doch immer anders: In St. Gallen startet die 80. Olma. Eine Jubiläumsmesse. Drei spannende Fakten zur grössten Publikumsmesse der Schweiz.

Die Olma 2023 ist gestartet. Erstmals fand die Messe 1943 statt und wurde bislang jedes Jahr – mit Ausnahme des Pandemie-Jahrs 2020 – durchgeführt.

80. Olma – Eröffnung durch Bundesrätin Karin Keller-Sutter

1 / 4 Legende: Das Bundesratssäuli Rösli, das aus dem Gastkanton Zürich stammt, auf den Armen der Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Keystone/GIAN EHRENZELLER 2 / 4 Legende: Erstmals als Bundesrätin die Olma eröffnet: die ehemalige St. Galler Regierungsrätin aus Wil – Karin Keller-Sutter. Keystone/GIAN EHRENZELLER 3 / 4 Legende: Bundesrätin Keller-Sutter mit Säuli Rösli, daneben der St. Galler Regierungspräsident Stefan Kölliker (rechts) und Christian Manser, Präsident der Olma Tierschauen (links). Keystone/GIAN EHRENZELLER 4 / 4 Legende: Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli, St. Galler Regierungsratpräsident Stefan Kölliker, Bundesrätin Karin Keller-Sutter und St. Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Die Olma, die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, steht für Tradition, Brauchtum, Austausch und Begegnung – und sie hat viele Gesichter. Die Olma dreimal aus einem anderen Blickwinkel.

Zum dritten Mal Gastkanton

Gastkanton ist dieses Jahr Zürich. Es ist der dritte Auftritt der Zürcherinnen und Zürcher an der Olma. Vor 47 Jahren waren sie erstmals zu Gast in St. Gallen. Sie haben sich damals unter dem Titel «Die Landwirtschaft im Industriekanton» präsentiert.

Die Rolle der Gastkantone Box aufklappen Box zuklappen Legende: Gastland 2016: das Fürstentum Liechtenstein OLMA MESSEN Jedes Jahr wird ein Gastkanton gewählt, der sich und seine Region auf der Messe und insbesondere am Olma-Umzug präsentiert. Erster Gastkanton war 1950 der Nachbarkanton Thurgau, der sich im Jubiläumsjahr 2017 bereits zum fünften Mal vorstellte. Ab und zu ist statt eines Kantons ein Gastland mit dabei an der Olma in St. Gallen - abgesehen vom Fürstentum Liechtenstein - erstmals 1966. «Sonderschau des Gastlandes Amerika» ist im damaligen Jahresbericht der Olma-Messen vermerkt. 1975 gibt es das Novum, dass sich neben dem Gastkanton Glarus mit dem Freistaat Bayern zusätzlich ein «Gastland» präsentiert. 1997 empfängt die Olma das Bundesland Baden-Württemberg als Gastland. 2002 und 2009 folgten mit Ligurien und den Provinzen Südtirol und Trentino italienische Regionen. Die lange Tradition eines Gastkantons oder Gastlandes wird 2001 durchbrochen: Ein Event übernimmt erstmals diese Rolle. Die Expo.02 stellt sich vor. Und schliesslich aussergewöhnlich: 2018 präsentiert sich der besondere Ehrengast «Fête des Vignerons», das Winzerfest in Vevey.

Und prompt verzeichnete die 34. Schweizer Messe für Land- und Milchwirtschaft, wie die Olma bis 2004 hiess, dazumal einen Besucherrekord.

Audio Zürich - zum dritten Mal Gastkanton an der Olma 04:14 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 11.10.2023. Bild: zvg OLMA MESSEN abspielen. Laufzeit 4 Minuten 14 Sekunden.

24 Jahre später kam Zürich zum zweiten Mal als Gast in die Gallus-Stadt und präsentierte sich unter dem Titel «Typisch Zürich - ein Kanton in Bewegung».

Zürich zu Gast an der Olma 2000

1 / 4 Legende: «Blau-Weiss» – nach 1976 ist Zürich im Jahre 2000 zum zweiten Mal Gastkanton. OLMA MESSEN 2 / 4 Legende: Der «Züri-Böögg» in der St. Galler Innenstadt. OLMA MESSEN 3 / 4 Legende: «Ein Kanton in Bewegung» – das Motto des Gastkantons am Olma-Umzug. OLMA MESSEN 4 / 4 Legende: Am Umzug durch St. Gallen. In der Marktgasse hatten die Zürcher einen eigenen «Zöri-Märt» eingerichtet. OLMA MESSEN

Und an der 80. Olma nun also das dritte Gastspiel des Kantons Zürich. Mit einem 1000 Quadratmeter grossen Garten mit über 160 Bäumen und Sträucher will sich Zürich als Lebens- und Wirtschaftsraum beim Messepublikum präsentieren. Das Motto: «Familie Zürchers Garten».

Die Messebranche auf Kurs

Wie geht es der Messebranche heute nach der Coronakrise? Auf diese Frage antwortet Christian Künzli, Morgengast bei Radio SRF1: «Die Publikumsmessen in diesem Jahr haben richtig guten Zuspruch erhalten.» Christian Künzli ist Präsident des Messe- und Veranstaltungsverbands Expo Event und seit 30 Jahren in der Messebranche tätig.

Die Leute wollen sich wieder treffen.

Vor der grössten Publikumsmesse der Schweiz zieht er für die grossen Messen, wie Bern und Luzern, eine sehr gute Bilanz: «Wir hatten Super-Zahlen.» Und auch bei den kleineren und mittelgrossen Messen würden die Zahlen positiv stimmen.

Audio Morgengast vom 11.10.2023 06:11 min, aus Morgengast vom 11.10.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 11 Sekunden.

Die Pandemie habe nachgewirkt. Die Unsicherheit im vergangenen Jahr sei bei den Messebesuchenden noch spürbar gewesen. Nun sei die Zurückhaltung gewichen. «Die Leute wollen sich wieder treffen – auch an den Messen», so Christian Künzli weiter.

Auf Rettungsmission

Die Messedirektorin Christine Bolt ist nach wie vor im Krisenmodus. Drei Tage vor dem Corona-Shutdown wurde sie vom Verwaltungsrat auf den Olma-Thron gewählt. An ihren ersten Tagen, Wochen und Monaten blieben die Messehallen leer. Ihr Messebetrieb kam in finanzielle Nöte.

Aus der Corona-Pandemie und dem Hallenneubau über der Autobahn fehlten insgesamt 40 Millionen Franken. So gehörte die Umwandlung der Olma-Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft zum Rettungsplan.

32:41 Video Olma in finanzieller Not - Direktorin auf Rettungsmission Aus Reporter vom 11.10.2023. abspielen. Laufzeit 32 Minuten 41 Sekunden.

Stadt und Kanton haben bei der Rettung aus der Finanzmisere mitgeholfen. Private, Ausstellerinnen und Firmen haben fleissig Aktien gezeichnet. Trotzdem fehlen noch immer zehn Millionen Franken in der Kasse. Die Olma-Direktorin Christine Bolt weibelt also weiter für die Olma und die Zukunft der Messe.