Bombardier treibt die «kleine» SBB vor sich her

SBB und Bombardier begegnen sich nicht auf Augenhöhe: Hier der schweizerische Bundesbetrieb, da der kanadische Flugzeug- und Schienenfahrzeugbauer, börsenkotiert. Für die Schweizerischen Bundesbahnen geht es um die grösste Beschaffung ihrer Geschichte. Für den Weltkonzern Bombardier ist der Auftrag nicht unbedeutend, aber doch einer unter vielen.

So unterschiedlich sie sind, so unterschiedlich verhalten sich die beiden Partner: Die SBB eher konstruktiv und lösungsorientert, Bombardier knallhart und komprommisslos. Das zeigt die Lektüre zahlreicher interner Dokumente aus den ersten Jahren nach der Vergabe: Bombardier ist bestrebt, den eigenen finanziellen Schaden mit allen Mitteln zu begrenzen. Die Lieferantin streitet jeden Fehler ab.

Von Bombardier in die Ecke gedrängt

Sie versucht darüber hinaus, die SBB für alles verantwortlich zu machen. Sogar für einen Konstruktionsfehler, der in einem Bombardier-Werk begangen wurde. Nicht anders bei der Lieferverspätung: Die SBB und ihre viele Änderungswünsche seien daran Schuld, teilte Bombardier ihrer Kundin in einem Brief vor sechs Jahren mit. Die SBB müsse sie dafür entschädigen.

Diese Abwehrstrategie zieht sich offenbar bis heute weiter: So findet Bombardier, die bisher gelieferten Züge seien funktionstüchtig genug für den schweizweiten Einsatz. Dies, obwohl bei jeder zehnten Fahrt der Zug zu spät ankommt oder gar nicht.

SBB in einer Position der Schwäche

Die SBB hat offenbar nicht rechtzeitig erkannt, was für ein Spiel da gespielt wird. Sie hätte früh dezidierter auftreten und Bombardier die Stirn bieten sollen. Zum Beispiel in dem Moment, als sie Ausstiegsszenarien prüfte.

Nun ist sie in der schwächeren Position, sie braucht die neuen Fernverkehrszüge dringend, um die steigende Zahl der Passagiere zu befördern. Wenn sich die Lieferung der neuen Züge noch weiter verspätet, drohen ihr ernsthafte Rollmaterial-Engpässe. Das weiss Bombardier - und wird es ausnützen.

Am Ende entscheiden wohl die Gerichte

Für die SBB sind das schlechte Voraussetzungen. SBB und Bombardier arbeiten nun gemeinsam mit Hochdruck daran, die pannenanfälligen Züge flott zu machen. Erst nachher werde abgerechnet, bekunden beide für einmal gleichlautend. Das ist der einzige Weg vorwärts, denn sonst droht das Projekt endgültig in einem juristischen Hickhack unterzugehen.

So aber verwickelt sich die SBB immer stärker in das Projekt. Was es für Bombardier ermöglicht, sie mitverantwortlich zu machen. Die Erfahrung der letzten Jahre lässt keinen anderen Schluss zu, als dass ein erbitterter Rechtsstreit bevorsteht, darüber, wer für die Kosten des verspäteten Fernverkehrszuges aufkommen muss. Das könnte die SBB teuer zu stehen kommen.