Andreas Meyer ist seit dem 1. Januar 2007 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Er ist 1961 in Basel geboren und studierte an den Universitäten Basel und Freiburg Rechtswissenschaften. Der Sohn eines Eisenbahners arbeitete während seines Studiums als Wagenreiniger bei der SBB. Seine berufliche Laufbahn begann 1990 als Rechtskonsulent bei ABB. Zwischen 1997 und 2006 arbeitete Meyer in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bahn AG.