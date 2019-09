Das revidierte Jagdgesetz könnte durchaus an der Urne scheitern – wenn das angekündigte Referendum zustande kommt. So zeigt eine von Pro Natura Schweiz in Auftrag gegebene Umfrage, dass die Bevölkerung der Schweiz die Jagd auf Wildtiere mehrheitlich ablehnt.

Besonders kritisch stehen sie dem präventiven Abschuss geschützter Tierarten gegenüber, wenn sie noch gar keinen Schaden angerichtet haben. So sagen 51 Prozent der befragten klar Nein zum Abschuss von Wölfen, weitere 28 Prozent eher Nein. Nur gerade 12 Prozent sind klar dafür.

Die Umfrage wurde Ende Mai durch das Meinungsforschungsinstitut GFS Zürich durchgeführt. Befragt wurden 1006 Personen in der Deutschschweiz und Romandie.