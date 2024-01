Per sofort freigestellt

Die Universität St. Gallen (HSG) trennt sich von zwei Professoren, die am gleichen Institut arbeiteten. Das teilte die HSG am Dienstagvormittag mit.

Bereits im Juni 2023 entzog die HSG einem der Professoren die Institutsleitung wegen einer «problematischen Führungskultur» und Interessenskonflikten.

Der zweite Professor muss die HSG wegen «Verletzung der Regeln der wissenschaftlichen Integrität» verlassen.

In den letzten Monaten war es ruhig geworden um die Universität St. Gallen. Intern wurde untersucht, was an den Vorwürfen dran war. Dabei ging es um Interessenskonflikte, ein «Königreich» und Plagiatsvorwürfe. Jetzt ist klar: Sowohl Wolfgang Stölzle, Direktor des Instituts für Supply-Chain-Management, als auch ein Titularprofessor des gleichen Instituts müssen die HSG verlassen.

Aus Sicht des Entlassenen sind die Vorwürfe unbegründet

Gestützt auf einen Bericht der Untersuchungskommission klärte die HSG weiter ab, führte Gespräche und kam zum Schluss: Der ehemalige Institutsdirektor schade dem Ansehen der Universität «in schwerwiegender Weise». Er soll sein Institut mit einer problematischen Führungskultur geleitet haben. Zudem hat der Professor laut Kommission mehrfach dienstliche und private finanzielle Interessen vermischt.

Der fehlbare Professor wehrt sich dagegen. Aus seiner Sicht sind die anonymen Vorwürfe unbegründet gewesen. Er verweist zudem darauf, dass gemäss Kommissionsbericht auch ein Handlungsbedarf seitens der HSG bestehe.

Kommission: Plagiatsvorwürfe haben sich bestätigt

Im Fall des Titularprofessors wurden im Herbst 2022 Plagiatsvorwürfe laut, er soll in seiner Dissertation und Habilitation abgeschrieben haben. Zudem soll er «mehrfach Textteile studentischer Arbeiten für Eigenpublikationen ohne entsprechenden Quellenverweis» verwendet haben. Damit verletze der Titularprofessor die wissenschaftliche Integrität. Die Plagiatsvorwürfe hätten sich in mehreren Fällen bestätigt, so die Uni.

Auch er bestreitet das Ergebnis der Kommission. Heute gälten andere Integritätsrichtlinien. Zudem habe er eng und im Konsens mit den Studierenden zusammengearbeitet.

Legende: Die Universität St. Gallen beendet die Zusammenarbeit mit zwei Professoren. Keystone/Gian Ehrenzeller

Heute wurde nun bekannt: Beide Professoren müssen die HSG verlassen, Stölzle per Ende Juli, der Titularprofessor per Ende April. Bis dahin sind beide freigestellt, heisst es in der Mitteilung der Universität St. Gallen. Um langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, haben sich die Universität und die Professoren auf eine Abfindung geeinigt.