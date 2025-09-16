Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Das Pilotprojekt mit selbstfahrenden Bussen am Flughafen Zürich ist in eine neue Phase gestartet.

Nach erfolgreichen Testfahrten ohne Passagiere dürfen nun auch Flughafen-Mitarbeitende mitfahren.

Noch überwacht eine Person an Bord die Fahrt. In einem nächsten Schritt soll die Fernüberwachung getestet werden.

Das Personal am Flughafen Zürich kann die autonomen Shuttlebusse seit Juni für den Arbeitsweg zwischen dem Flughafenkopf und dem Werkhof nutzen, wie die Flughafen Zürich AG am Dienstag mitteilte. Ein Sicherheitsfahrer resp. eine -fahrerin begleitet die Fahrt. Damit habe das Pilotprojekt die Automatisierungsstufe 3 erreicht.

Im Rahmen eines Pilotprojekts werden seit März selbstfahrende Shuttle-Busse auf dem Flughafen Zürich getestet.

Die Busse fahren autonom, aber ein sogenannter Sicherheitsfahrer überwacht die Manöver.

Die Busse verfügen über zahlreiche Sensoren, mit denen sie die Umgebung beobachten.

Die Shuttle-Busse stehen allen Mitarbeitenden mit Vorfeld-Bewilligung am Flughafen Zürich zur Verfügung.

Frühestens Ende Jahr dürfte die Testphase der Automatisierungsstufe 4 beginnen. Dann sollten Fahrten ohne Sicherheitsfahrer mit Überwachung aus der Ferne absolviert werden.

Remote Cockpit im Aufbau

Dafür führte das Projektteam in den vergangenen Monaten zahlreiche Vorbereitungsarbeiten wie der Aufbau der IT-Infrastruktur auf. Zudem wird für das Fahren ohne Sicherheitsfahrer an Bord in den Räumlichkeiten des ZRH Innovation Hub im Circle ein sogenanntes Remote Cockpit aufgebaut und getestet.

Legende: Das Remote Cockpit am Flughafen Zürich. KEYSTONE/Andreas Becker

Von dieser Überwachungszentrale aus sollen die Fahrzeuge künftig aus der Ferne überwacht werden, wie es weiter heisst. Sollte ein Fahrzeug auf ein unerwartetes Hindernis treffen, soll es automatisch anhalten. Mitarbeitende im Remote Cockpit können die Situation beurteilen und bei Bedarf beim Fahrmanöver unterstützen.

Vorerst würden diese Fahrten ohne Fahrgäste erfolgen. Nach einer Erprobungsphase könnten die Busse anschliessend auch mit Fahrgästen an Bord fahrerlos verkehren, heisst es. Damit wäre Zürich – laut Angaben der Flughafen Zürich AG – der erste Flughafen Europas mit einem solchen Betrieb innerhalb des Flugbetriebsgeländes.

Das Pilotprojekt mit den selbstfahrenden Shuttlebussen läuft seit März.