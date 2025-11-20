Die Wettbewerbskommission (Weko) hat eine neue Untersuchung zu möglichen Preisabsprachen im Kanton Jura eröffnet.

Im Fokus stehen sechs Bauunternehmen. Zwei davon waren bereits in Neuenburg in eine Untersuchung verwickelt.

Die Weko führte diese Woche Hausdurchsuchungen durch, wie die Behörde mitteilte. Dabei seien Dokumente und elektronische Daten kopiert sowie mehrere Personen befragt worden, sagte der stellvertretende Weko-Direktor Frank Stüssi der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage.

Zu den untersuchten Unternehmen gehören laut Stüssi Marti Arc Jura, Bieri Grisoni, André Chaignat, Comte Construction, Fernand Perrin und PMB Construction. Von den Firmen lag keine Stellungnahme vor.

Legende: Haben sechs Baufirmen im Kanton Jura ihre Preise abgesprochen? Die Wettbewerbskommission hat sich eingeschaltet. (Symbolbild) KEYSTONE / Peter Klaunzer

Nach Angaben der Weko könnten die Firmen über mehrere Jahre hinweg Preise und Offerten für Ausschreibungen der öffentlichen Hand und von privaten Auftraggebern im Hoch- und Tiefbau koordiniert haben. Betroffen seien Strassenbauprojekte sowie Gebäude, sagte Stüssi. Nun werde geprüft, ob kartellrechtlich unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen vorlagen.

Der Fall hat gemäss Weko-Angaben seinen Ursprung in einer grossen Untersuchung im Kanton Neuenburg, in die 22 Unternehmen involviert waren. Zwei dieser Firmen stehen nun auch im Jura unter Verdacht. Im Jura gebe es Hinweise auf kürzliche Abreden, so Stüssi.

Als Submissionsabrede gilt es, wenn sich Anbieterinnen über Preise oder den Zuschlag abstimmen. Solche Absprachen seien wirtschaftlich schädlich, weil öffentliche und private Auftraggeber zu viel bezahlen müssten, sagte Stüssi weiter. Teils seien nach der Aufdeckung früherer Kartelle die Preise um bis zu 30 Prozent gefallen.