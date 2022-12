Laut Christa Markwalder seien die Preisunterschiede zum Teil ökonomisch, aber auch politisch erklärbar.

Sie stört sich an der Situation mit der Mehrwertsteuerfreigrenze: Personen, die bis zu 300 Franken im Ausland einkaufen, bezahlen weder im Ausland noch in der Schweiz Mehrwertsteuer. «Das widerspricht der Steuergerechtigkeit.» Dies sei somit eine unfaire Wettbewerbsverzerrung. Entsprechende Vorstösse seien im Parlament überwiesen, aber von Bundesrat und Parlament noch nicht umgesetzt, so die FDP-Nationalrätin.

Die geforderte Beschränkung der Mehrwertsteuererstattung auf Einkäufe bis 50 Franken könnte den stationären Einkaufstourismus im grenznahen Ausland um durchschnittlich rund 30 Prozent reduzieren, hält eine kürzlich erschienene Studie der Universität St. Gallen fest.