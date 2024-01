Spanien: Am 17. Mai 2022 wurde in Spanien ein Gesetzesentwurf verabschiedet, welcher Frauen Menstruationsurlaub zuspricht. Es ist das erste Land in Europa, welches ein solches Gesetz verabschiedet hat.

Italien: In Italien wurde 2017 ein Gesetzesentwurf für einen Menstruationsurlaub vorgelegt. Dieser scheiterte jedoch.

Kanada: Auch in Kanada scheiterte ein Gesetzesentwurf im Jahre 2010.

Japan: Bereits seit 1947 dürfen Frauen in Japan einen freien Menstruationstag pro Monat beziehen. Sie müssen dafür aber nicht bezahlt werden.

Südkorea: Seit den 1950er Jahren müssen Arbeitgeber in Südkorea ihren weiblichen Angestellten bei Menstruationsbeschwerden einen Tag im Monat freigeben. Ob sie in dieser Zeit dennoch Lohn bekommen, ist im Gesetz nicht geregelt.



Indonesien: Auch in Indonesien haben Frauen seit den 1950er Jahren das Recht auf zwei freie Tage pro Periode. Seit 2003 ist der Menstruationsurlaub bezahlt.



Taiwan: Seit 2002 können Frauen in Taiwan pro Jahr drei Tage zu Hause bleiben, wobei maximal ein Tag pro Monat bezogen werden kann. Wie bei einer normalen Krankschreibung erhalten sie dann nur die Hälfte ihres Lohns.

Sambia: In Sambia dürfen Frauen seit 2015 einen Tag pro Periode freinehmen. Ein ärztliches Zeugnis ist dafür nicht notwendig.

Ob die Unternehmen die Gesetze in den genannten Ländern auch befolgen, kann unabhängig nicht geprüft werden.