Unverpixelte Bilder von Berner Demo: «Hat es so noch nie gegeben»

Nach den Ausschreitungen an der unbewilligten Pro-Palästina-Demo vom Oktober 2025 veröffentlicht die Berner Kantonspolizei am Montag unverdeckte Bilder.

Damit sucht sie insgesamt 31 mutmassliche Täterinnen und Täter.

Bislang sei eine Person eindeutig identifiziert worden, meldet die Berner Kantonspolizei.

Vor zehn Tagen startete die Berner Kantonspolizei mit einer grossangelegten Öffentlichkeitsfahndung. Bisher sei eine Person eindeutig identifiziert worden, schreibt die Polizei.

Von den weiteren Tatverdächtigen veröffentlichte die Polizei am Montag unverdeckte Bilder. Diese seien «dringend tatverdächtig».

Legende: Die Spuren nach den Ausschreitungen von der unbewilligten Demo in Bern wurden rasch beseitigt. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Weitere 101 vermummte, mutmassliche Straftäterinnen und Straftäter wurden bereits identifiziert. Sie werden in den nächsten Wochen kontaktiert.

Solche Öffentlichkeitsfahndungen würden immer wieder gemacht. «Aber eine Öffentlichkeitsfahndung mit einer so hohen Anzahl an gesuchten Personen hat es so noch nicht gegeben», schreibt die Medienstelle der Berner Kantonspolizei auf Anfrage.