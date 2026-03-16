Die Berner Kantonspolizei hat nach der eskalierten Pro-Palästina-Demonstration vom vergangenen Oktober 101 mutmassliche Straftäterinnen und Straftäter identifiziert.

Weitere Personen will sie nun mittels öffentlicher Fahndung finden.

Mithilfe von Foto- und Videoaufnahmen erstellte die Polizei Beweisketten.

Sie identifizierte so zahlreiche Personen, die vermummt Straftaten begingen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die erkannten Personen werden in den kommenden Wochen kontaktiert und teilweise zu Einvernahmen aufgeboten.

Legende: Der Sachschaden, der bisher zur Anzeige gebracht wurde, beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf über 600'000 Franken. (Bild: 11.10.2025) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Weiter identifizierte die Polizei mehrere Dutzend noch unbekannte Personen, die Straftaten begangen haben. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland verfügte nun eine dreistufige Öffentlichkeitsfahndung, wie die Polizei weiter schreibt. Am kommenden Freitag will sie deshalb verdeckte Bilder der gesuchten Personen auf ihrer Website aufschalten. Falls diese nicht zur Identifikation führen, publiziert sie später unverdeckte Bilder.