Tausende von Jugendlichen aus der ganzen Schweiz haben sich heute in Lausanne zu einem Klimaprotest versammelt.

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg nahm an der Demonstration ebenfalls teil. Bereits letzten Sommer war die Klimaaktivistin vor Ort.

Rund 10'000 Jugendliche aus der ganzen Schweiz nahmen in Lausanne an einem Protestmarsch teil. Das Schweizer Klimastreik-Kollektiv hatte alle Aktivisten des Landes eingeladen, an der nationalen Demonstration in Lausanne anlässlich des ersten Jahrestages der Bewegung teilzunehmen. Auch ein Jahr später kritisieren die Klimastreikenden gemäss Mitteilung «die Untätigkeit der Regierungen und Wirtschaftsführer».

Rede von Greta Thunberg

Die Aktivisten gedachten am Marsch des ersten Jahres ihres Kampfes gegen die globale Erwärmung. Die Teilnehmer verliessen gegen 11:00 Uhr den Bahnhofsplatz in Lausanne. Nach einer rund 3 Kilometer langen Strecke durch die Strassen der Stadt, erreichte der Demonstrationszug um 12:15 Uhr den «Place de la Riponne», wo Greta Thunberg eine Rede hielt. Sie versprach, dass sie die Botschaft der Jugendlichen nächste Woche beim Besuch des Weltwirtschaftsforum (WEF) weitergeben werde.

Auf Schweizer Ebene ist dies die zehnte Mobilisierung für eine Klimademo seit einem Jahr und die siebte, die seit Anfang 2019 an einem Freitag in Form eines «Klimastreiks» stattfindet. Auf dem Höhepunkt der Mobilisierung, im Februar und März 2019, marschierten rund 10'000 Personen durch Lausanne.