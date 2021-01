Wer ist Beny Steinmetz? Der 64-jährige Steinmetz ist ein wichtiger Rohstoffhändler und gilt als einer der reichsten Menschen Israels. Er besitzt auch den französischen Pass. Steinmetz machte sein Vermögen zunächst mit Diamanten, handelte später aber mit diversen Rohstoffen. Er verhält sich sehr diskret und präsentiert sich auf seiner Internetseite als Geschäftsmann und Philanthrop.

Wie lauten die Vorwürfe? Die Genfer Staatsanwaltschaft wirft Beny Steinmetz und zwei ehemaligen Mitarbeitenden vor, Schmiergelder an Mamadie Touré überwiesen zu haben. Mamadie Touré war die vierte Frau des früheren Präsidenten von Guinea, Lansana Conté.

In der Anklageschrift sind mindestens Geldströme von 8.5 Millionen Dollar im Detail dokumentiert, die über komplizierte Konstrukte zur Präsidentenfamilie des westafrikanischen Landes gelangt sein sollen. Steinmetz ist wegen Bestechung fremder Amtsträger und wegen Urkundenfälschung angeklagt.

Welchem Zweck dienten die mutmasslichen Schmiergeld-Zahlungen? Der Bergbaukonzern Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) soll im Gegenzug Minenrechte am Eisenerzvorkommen am Berg Simandou in Guinea erhalten haben. Simandou gilt als eines der grössten Eisenerzvorkommen weltweit.

Die BSGR verkaufte einen Teil der Lizenzen an den brasilianischen Bergbaukonzern Vale, um zusammen das Eisenerz zu fördern. Nach dem Tod von Lansana Conté und einem Machtwechsel kam es in Guinea zu Untersuchungen wegen des Verdachts auf Korruption. Der Firma von Beny Steinmetz wurde die Lizenz für Simandou daraufhin entzogen.

Warum findet der Prozess in Genf statt? Weil Beny Steinmetz bis 2016 in Genf wohnte und in Genf auch die Schaltzentrale seiner Aktivitäten in der Rohstoffbranche beheimatet war. Heute wohnt Steinmetz in Israel. Als die Genfer Staatsanwaltschaft das Strafverfahren eröffnet hatte, war auch die Republik Guinea als Klägerin beteiligt. Inzwischen hat Guinea diese Rolle aber aufgegeben, weil sich das Land und Steinmetz 2019 einigten und alle gegenseitigen Anschuldigungen fallen gelassen wurden.

Was sind die Knackpunkte im Prozess gegen Steinmetz? Vor Gericht ist der Zusammenhang zwischen Steinmetz und der BSGR zu beweisen. Das ist nicht einfach, da Beny Steinmetz lediglich Begünstigter der Stiftung hinter der BSGR war und offiziell nie einen Posten in der Firma innehatte. Dennoch sei er der wahre Direktor dieser Firma gewesen, heisst es in der Anklageschrift. Umstritten ist auch, ob die frühere Präsidentengattin Mamadie Touré Einfluss auf die Staatsgeschäfte hatte. Laut Anklage war dieser Einfluss gross. Das Verfahren ist ausserordentlich umfangreich und umfasst 250 Bundesordner.

Was sagt die Verteidigung von Beny Steinmetz? Beny Steinmetz wird vom Genfer Anwalt Marc Bonnant verteidigt, einem der bekanntesten Anwälte der Calvinstadt. Er hat bereits angekündigt, auf Freispruch zu plädieren. Steinmetz sei nie Chef der BSGR gewesen und Mamadie Touré habe nie auch nur den geringsten Einfluss auf die Minenrechte in Guinea gehabt, liess sich Bonnant in der Zeitung «Le Temps» zitieren. Die Verteidigung der beiden Komplizen wird ebenfalls Freisprüche verlangen.