Die Hybride Tagesklinik am Basler Aeschengraben hat 32 Plätze. Sie steht primär Erwachsenen zwischen 18 und 45 Jahren mit Wohnsitz in den beiden Basel offen – nicht jedoch bei Abhängigkeit von illegalen Drogen. Sie will bei psychischen Erkrankungen chronische Verläufe verhindern und stationäre Aufenthalte vermeiden. Im Fokus stehen Depressionen und schwere Angststörungen. Sie strebt auch Nachsorge an oder Hilfe beim Wiedereinstieg in einen Arbeitsalltag.

Eine Behandlung dauert zwischen acht und zwölf Wochen. Patientinnen und Patienten sind jeweils an zwei bis drei Tagen pro Woche tagsüber vor Ort. An Tagen ohne Präsenz in der Tagesklinik arbeiten sie selbständig gemäss ihrem Therapieplan mit digitalen Angeboten. Die Nächte verbringen sie zu Hause.

Zum Einsatz kommen unter anderem Videotelefonie, Virtual-Reality-Therapien und Chats. Mit virtueller Realität werden etwa soziale Kompetenzen trainiert, aber auch soziale Situationen, welche die Betreffenden als schwierig erleben.

Für die Kombination von Online-Therapie und persönlicher Behandlung durch Therapeutinnen und Therapeuten nutzt die Klinik die Plattform Minddistrict.